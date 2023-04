C’était l’un des évènement attendus lors de cette première soirée de Playoffs. Le retour d’Andrew Wiggins, lui qui n’avait pas foutu l’ombre d’un pied sur un parquet depuis février. Andrew Wiggins a joué, plutôt bien, et c’est très encourageant pour la suite de la série.

Enfin ! Après une période très sombre pour lui, lors de laquelle il a du faire face à de graves soucis familiaux, Andrew Wiggins était de retour cette nuit avec les Warriors pour ce Game 1 (incroyable) à Sacramento. Au bout du compte ? La défaite de Golden State, mais un apport essentiel du n°1 de la Draft 2014.

Un apport en deux temps tout de même. Tout d’abord ? Une superbe première mi-temps, vraiment. Sorti du banc… pour la première fois de sa carrière (662 matchs tout de même), le Canadien champion en titre a paru très en jambes, a été adroit, a contribué en attaque et en défense. Ça tombe bien, exactement ce pourquoi on lui demande de mettre en short. Un gros contre, un rebond offensif, des tirs qui rentrent, une vraie plus-value pour Steve Kerr, et ces Warriors qui semblent d’ailleurs bien plus consistant avec Wiggo dans les ailes, au meilleur des moments.

Le deuxième acte du match d’Andrew ? Moins dans le rythme, plus compliqué, et des shoots cruciaux ratés sur la fin de match, notamment le dernier à dix secondes du buzzer, tout seul dans le corner. Et cette défaite donc, on a connu plus joyeux comme conclusion d’un date, mais au final la perf d’Andrew Wiggins est très encourageante, lui qui réintègrera très probablement le cinq majeur mardi soir à la place de Donte DiVincenzo.

Une soirée qui n’aura pas été accompagnée par les sourires d’une victoire, mais le simple fait de voir Wiggins galoper doit mettre un peu de baume au coeur des Warriors et de leur fans. Andrew Wiggins qui a désormais une petite pression dans les pneus, car il est officiellement devenu l’un des facteurs X de cette série. Rendez-vous au Game 2 !