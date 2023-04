17 ans. Cela faisait 17 ans que les Kings attendaient ça. Samedi soir, Sacramento a retrouvé l’ambiance des Playoffs dans un Golden 1 Center en fusion, et le scénario du Game 1 opposant Sactown aux Warriors a transcendé ce moment qui restera sans aucun doute dans les mémoires des fans des Kings.

Les statistiques de la rencontre, c’est juste ici.

Magique, exceptionnel, épique. Utilisez le superlatif que vous voulez, ils sont tous adaptés au match qu’on vient de vivre entre les deux équipes de Californie du Nord.

On savait que l’ambiance serait folle à l’intérieur du Golden 1 Center de Sacramento pour le grand retour des Kings en Playoffs. Par contre, on pouvait se demander si les hommes coachés par Mike Brown allaient réussir à être à la hauteur de l’événement. Non pas qu’on ne croit pas en eux, mais quand vous manquez d’expérience et que vous jouez le champion en titre, ça peut vite aller un peu trop vite.

Ces doutes, ils viennent d’être balayés.

#PLAYOFFMODE IS BACK IN SAC! KINGS WIN A THRILLING GAME 1 🔥 pic.twitter.com/t6aXPAAyzv — NBA (@NBA) April 16, 2023

Les Kings ont offert à leur public une victoire 126-123 au terme d’une bataille magnifique. Une victoire arrachée dans les 15 dernières minutes alors que les Warriors possédaient globalement le contrôle sur les opérations.

À l’expérience et avec son ADN de champion, Golden State menait effectivement 86-76 dans les derniers instants du troisième quart-temps. Stephen Curry était chaud, Andrew Wiggins assurait pour son retour sur les parquets, Klay Thompson faisait trembler de la ficelle, Draymond Green faisait du Draymond Green des deux côtés du terrain, et Kevon Looney menait la vie dure à Domantas Sabonis. Bref, Classic Warriors basketball. Et puis tout a basculé, faisant entrer le match dans une nouvelle dimension.

D’abord portés par un grand De’Aaron Fox dans le troisième quart, les Kings ont profité des minutes passées par Curry et Green sur le banc pour refaire leur retard, infligeant notamment un 15-4 aux Warriors derrière un… Trey Lyles possédé. C’est ainsi que Sacramento a débuté l’ultime période avec la plus petite des avances (91-90), mais une avance qui sera conservée au terme d’un dernier quart de folie.

Joueur le plus clutch de la saison régulière, Fox a prouvé pour son premier match sur la grande scène qu’il n’était pas effrayé par l’événement. Pull-up, step-back, tir du parking, caviar pour Sabonis en transition, le Renard a fait chavirer de bonheur la salle des Kings, profitant d’une défense des Warriors beaucoup plus perméable qu’en début de match. Pendant ce temps-là, Curry activait le mode Super Saiyan en lâchant des banderilles dont il a le secret, et les Warriors sanctionnaient à plusieurs reprises en sortie de temps-mort. De quoi nous offrir un magnifique spectacle, avec un suspense à son apogée.

Et au final, ce sont les Kings qui ont le mieux maîtrisé le money-time, preuve qu’ils sont prêts pour les grands moments de Playoffs. Adroits de loin tandis que les Warriors précipitaient certaines possessions offensives, Sacramento a pris jusqu’à six points d’avance dans les dernières minutes après un énorme 3-points d’Harrison Barnes, et Golden State n’a jamais réussi à revenir à hauteur malgré les exploits de Stephen Curry. Pourtant, l’opportunité était là. Après plusieurs échecs de Fox à mi-distance et un lancer raté par ce dernier à 58 secondes de la fin, Curry a remis les Dubs à seulement un point, et ces derniers ont eu le shoot de la gagne via Andrew Wiggins, ouvert dans le corner. Briquasse.

Only words… #PLAYOFFMODE 2.9 left in Game 1.

Warriors ball. GET TO ABC. pic.twitter.com/W8FxNkU44V — NBA (@NBA) April 16, 2023

Les Warriors n’ont pas réussi à s’en remettre. Les deux lancers-francs de Malik Monk ont porté le score à 126-123, et l’ultime tentative de Curry derrière l’arc a rebondi sur l’arceau.

En fusion comme si les Kings venaient de remporter le titre, le Golden 1 Center a vécu le scénario rêvé : une victoire de prestige au terme d’un match épique. Outre De’Aaron Fox qui a terminé avec 38 pions au compteur pour sa toute première apparition en Playoffs, Sacramento a également pu compter sur un Malik Monk intenable du début à la fin et auteur de 32 points en 29 minutes à 14/14 aux lancers-francs. Les contributions de Trey Lyles, Harrison Barnes et même Alex Len ont permis de compenser la soirée compliquée de Sabonis, Kevin Huerter et Keegan Murray. Comme quoi, ils sont profonds ces Kings. On peut souligner aussi la domination au rebond de Sacramento (50-41, 17 rebonds offensifs), aspect crucial dans la win.

Mais au final, ce qu’on a vraiment envie de retenir, c’est l’expérience qu’on vient de vivre.

Qu’on soit fan des Kings ou pas, devant notre League Pass ou dans la salle même (coucou Kings France), voir un tel match de Playoffs dans une telle ambiance, c’est juste le kiff total. C’est pour ça qu’on aime les Playoffs. C’est pour ça qu’on se lève la nuit et qu’on commente des matchs jusqu’à réveiller les voisins. C’est pour ça que le basket est le meilleur sport du monde.

Alors clairement, ça valait le coup d’attendre 17 ans.