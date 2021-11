Pour le proprio des Warriors, le deal d’Andrew Wiggins est « le meilleur qu’il a pu faire » : non vous ne rêvez pas, cette phrase est bien réelle

Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes aujourd’hui à Golden State. Les Warriors possèdent le meilleur bilan de la NBA, Stephen Curry bat des records, Klay Thompson revient bientôt, bref y’a de quoi avoir le sourire. Le proprio de la franchise Joe Lacob est d’ailleurs tellement sur un nuage qu’il a tendance à s’enflammer un peu. La preuve avec sa dernière décla concernant Andrew Wiggins.

Nous sommes en février 2020, au moment de la trade deadline. Privés notamment de Klay Thompson et Stephen Curry, les Warriors sont dans les bas-fonds de la Conférence Ouest tandis que les Timberwolves – classés juste au-dessus d’eux – cherchent un moyen d’apporter du soutien à Karl-Anthony Towns, notamment à la mène. Dans le viseur du manager général des Wolves Gersson Rosas, il y a notamment D’Angelo Russell, grand pote de KAT et arrivé dans la Baie de San Francisco dans le cadre du sign & trade de Kevin Durant vers Brooklyn à l’été 2019. Dès son arrivée aux Warriors, DLo ne semblait pas vraiment destiné à rester en Californie et cela s’est confirmé seulement quelques mois plus tard. Le 6 février 2020 exactement, les Dubs et les Loups trouvent un accord concernant le deal suivant : direction Minnesota pour Russell, qui débarque chez les Wolves avec Jacob Evans III et Omari Spellman, et direction San Francisco pour le décevant Andrew Wiggins, ancien numéro un de draft incapable de faire décoller sa carrière à Minneapolis. Mais en plus de Maple Jordan (lol), les Warriors récupèrent surtout un choix de premier tour de Draft 2021 protégé Top-3, et un choix de deuxième tour également en 2021.

« Je pense que c’était l’un des meilleurs deals, si ce n’est le meilleur que nous avons pu faire. Et l’un des meilleurs que j’ai pu voir depuis très longtemps. Je pense qu’on a tout déchiré avec ce transfert. Je pense que Bob Myers [le président des opérations basket, ndlr.] a fait un travail incroyable. Je n’ai pas les mots suffisants pour exprimer ça. » – Le propriétaire Joe Lacob, complètement bourré sur le podcast de Tim Kawakami (The Athletic), via sfgate.com

Du calme Joe. Certes, quand on regarde les résultats aujourd’hui, le deal a plutôt bien tourné pour les Warriors tandis que les Wolves continuent de nager dans la médiocrité. À l’époque du transfert, la hype était pourtant pas mal du côté de Minnesota avec la création du duo calibre All-Star DLo – KAT, et on pouvait se demander qui sortait vraiment gagnant de ce deal, encore plus avec le contrat XXL de Wiggins. Mais en ne mettant qu’une protection très limitée sur leur choix de premier tour de Draft 2021, les Loups ont offert un joli cadeau aux Dubs sachant qu’ils ont terminé la saison 2020-21 à la 13e place de l’Ouest avec un bilan de 23 victoires pour 49 défaites. Pas vraiment ce qui était envisagé dans le Minnesota, même si les blessures (notamment de Russell et Towns) ont pas mal plombé les Wolves. Cela a en tout cas permis aux Warriors de décrocher un septième choix de draft en plus de leur propre Lottery pick (le 14e), et de récupérer ainsi le prospect prometteur Jonathan Kuminga. Quant à Andrew Wiggins, il est devenu une pièce qui compte vraiment dans le collectif très solide de Golden State aujourd’hui, notamment par sa défense mais aussi une production offensive très correcte (dans les 18 points de moyenne autour des 47% au tir). Une bonne affaire donc pour Golden State, notamment quand on voit que les Wolves continuent à galérer en ce début de saison 2021-22 (bilan de quatre victoires pour sept défaites). Mais de là à parler de « meilleur transfert » avec en plus Andrew Wiggins dans la même phrase, faut pas pousser mémé dans les orties hein.

Merci Joe Lacob pour la blague, il nous fallait bien ça pour entamer le week-end avec le sourire.

Source texte : sfgate.com