Fred VanVleet s’est pris pour Sam Cassell : seul problème, en 2021 mimer les Big Balls c’est 15K d’amende

Bourreau des Sixers jeudi soir, Fred VanVleet avait à la fois planté 32 points tout en lâchant le shoot qui tue à 24 secondes du buzzer final. De quoi se lâcher un peu sur la célébration, FVV réalisant sa meilleure imitation de Sam Cassell. Problème, on est en 2021 et pas en 2004.

Ça y va avec les amendes en ce moment. Entre l’altercation impliquant Nikola Jokic et Markieff Morris, puis les embrassades entre Rudy Gobert et Myles Turner, la NBA remplit tranquillement ses caisses, et 15 000 dollars vont prochainement s’ajouter grâce à Fred VanVleet. Si l’on en croit The Athletic, le meneur des Raptors – décisif face aux Sixers il y a deux jours – a effectivement été sanctionné par la Grande Ligue pour sa célébration version Big Balls, considérée comme un « geste obscène ». Vous savez, on parle de cette célébration où le joueur montre bien à tout le monde à quel point il possède de grosses cojones dans le money time. L’ancien meneur des Bucks et des Wolves Sam Cassell est celui qui avait lancé la mode au début des années 2000, en s’inspirant notamment d’une scène du film Major League II. Et au fur et à mesure des années, on a vu plusieurs joueurs l’imiter, Fred VanVleet étant donc le dernier, la langue dehors en plus. Et vous savez ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c’est que Cassell était aux premières loges pour voir ça. Parce que oui, faut pas oublier que Sam est aujourd’hui l’assistant de Doc Rivers aux Sixers. Donc on imagine qu’il n’a pas trop trop apprécié. FVV est cependant venu le saluer à la fin de la rencontre, comme ça pas de polémique inutile.

Fred VanVleet's celebration after his DAGGER three 😂 pic.twitter.com/1XoNSXYqH5 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2021

L’amende pique un peu pour Fred VanVleet, mais ce n’est pas toujours facile de se contrôler après un panier décisif et surtout une superbe soirée sur le plan personnel. Il a joué son meilleur match de la saison contre Philly et les Dinos ont fini par s’imposer, alors ça va c’est pas un drame non plus hein. Sur l’ensemble de sa campagne 2021-22, FVV tourne à presque 20 points de moyenne (pas loin des 40% à 3-points), avec 5 rebonds, 7 caviars et 1,5 interception par rencontre. Champion en 2019, il participe grandement au début de saison encourageant de Toronto, qui possède aujourd’hui un bilan positif de sept victoires pour six défaites, dont cinq succès en… six déplacements.

Allez, c’est au tour de Fred VanVleet de passer à la caisse. 15 000 dollars qui s’envolent, ça fait cher les Big Balls mais il en faut pour gagner des matchs NBA.

Source texte : The Athletic