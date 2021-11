Tyrese Maxey n’en finit plus d’impressionner les Sixers : de jeune pépite à vrai titulaire NBA, challenge accepté

Propulsé titulaire à cause de l’absence de Ben Simmons, Tyrese Maxey impressionne sur ce début de saison. Au sein de son équipe, le sophomore fait l’unanimité.

Lorsque Doc Rivers a dû attaquer la saison sans Ben Simmons, il devait probablement être inquiet par rapport à la gestion de la mène. Même si Tyrese Maxey avait montré des étincelles sur sa saison rookie, il pouvait peut-être sembler un peu tendre pour passer directement au stade de meneur titulaire d’une franchise qui vise le titre. Que dalle ! Depuis la reprise, Maxey s’impose comme la bonne surprise du début de saison de Philadelphie et il retourne les observateurs chaque nuit ou presque. Au menu : de la bonne défense, un shoot qui est en constante progression et, surtout, le jeunot ne fuit jamais les moments chauds ou les responsabilités. Sur les deux derniers matchs, il était tout simplement la première option de l’attaque des Sixers. Le résultat ? 31 et 33 points. Il est d’ailleurs devenu le plus jeune joueur de l’histoire de Philly à inscrire 30 points ou plus lors de deux matchs consécutifs. Il détrône par la même occasion un certain… Allen Iverson !

30 seconds of @TyreseMaxey highlights to start your weekend. *ᴍᴀxᴇʏ ʙᴇᴄᴀᴍᴇ ᴛʜᴇ ʏᴏᴜɴɢᴇꜱᴛ ᴘʟᴀʏᴇʀ ɪɴ ꜱɪxᴇʀꜱ ʜɪꜱᴛᴏʀʏ ᴛᴏ ꜱᴄᴏʀᴇ 30 ᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ᴘᴏɪɴᴛꜱ ɪɴ ʙᴀᴄᴋ ᴛᴏ ʙᴀᴄᴋ ɢᴀᴍᴇꜱ.* pic.twitter.com/Q22CrClNK5 — Philadelphia 76ers (@sixers) November 12, 2021

On ne va pas commencer à faire des comparaisons, ça ne serait pas bénéfique au sophomore, mais ça montre le volume qu’a pris le joueur depuis la reprise. On pensait qu’il serait là pour combler temporairement un manque mais il est en train de devenir un vrai titulaire NBA et sa progression est bluffante. Au sein même du vestiaire, beaucoup sont sciés de voir l’ampleur du phénomène. À commencer par George Niang, dans des propos relayés par Yahoo Sports.

« Ce gamin est incroyable. Quand je pense à ce que je faisais à 21 ans… je ne marquais pas 31 points dans un match NBA, tout en jouant autant et en arrivant chaque jour avec le sourire. Ce gamin a tellement d’énergie, tellement d’entrain et il est si calme. Je suis très heureux pour lui car tout ce qui se passe dans notre équipe lui permet de progresser dans sa carrière. »

Du côté du joueur, on loue surtout les coéquipiers qui le poussent chaque jour à tenter sa chance et à croire en ses capacités.

« Mes coéquipiers me font confiance, mes coéquipiers me parlent. Surtout les plus âgés, Danny (Green), George (Niang), Joel (Embiid), Tobias (Harris), Seth (Curry), ils m’aident beaucoup. Ils m’aident vraiment beaucoup. Ils sont restés avec moi, ils m’ont vraiment aidé et ils disent qu’ils croient en moi. Quand ces gars-là disent qu’ils croient en vous, vous allez sur le terrain, vous jouez le jeu et vous essayez de les aider à faire tout ce qu’il faut pour gagner. »

Avec 17 points, presque 4 rebonds et 5 passes de moyenne, le tout en shootant en 50/38/87, Maxey fait sa part du boulot. Il pourrait d’ailleurs figurer parmi les favoris pour le MIP, même si on sait que les sophomores partent de plus loin pour cette récompense. Dans le passé, des joueurs comme Gilbert Arenas ou Monta Ellis sont parvenus à gagner la petite statuette dès leur deuxième saison. Maxey marchera-t-il dans leurs pas ? Réponse d’ici quelques mois.

Tyrese Maxey est incroyable sur ce début de saison et il fait oublier Ben Simmons aux Sixers. Comme quoi, même derrière un drama, on peut écrire une belle histoire.

Source texte : Yahoo Sports