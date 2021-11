Stephen Curry, toujours plus : record all-time de 3-points inscrits, le record en régulière de Ray Allen vit ses dernières heures

Cette nuit, les Warriors ont encore gagné. Et Stephen Curry a encore flambé. 40 points avec neuf tirs du parking, bref un jour comme un autre au bureau. Enfin pas tout à fait. Car Steph a battu un sacré record cette nuit, celui du plus grand nombre de 3-points plantés en carrière, saison régulière et Playoffs inclus.

3 366. Stephen Curry a inscrit 3 366 paniers primés au cours de sa légendaire carrière, 2 896 en saison régulière (deuxième all-time) et 470 en Playoffs (premier all-time). Personne, dans l’histoire du basket, n’a fait mieux. En réalisant un nouveau festival cette nuit contre les Bulls, Steph a ainsi délogé mister Ray Allen, toujours en tête concernant les matchs de régulière (2 973) mais moins prolifique en Playoffs (385). Et le plus impressionnant dans tout ça, c’est que Ray Ray a raccroché les sneakers avec 1 471 rencontres au compteur, tandis que Steph a joué « seulement » son 886e match en carrière vendredi contre Chicago. Donc si vous faites le calcul, Curry a tapé le record de Jesus Shuttlesworth en disputant… 585 rencontres de moins. Un grand grand malade le Steph ! On souhaite d’ores et déjà bonne chance à celui qui tentera d’aller chercher Curry, parce que quelque chose nous dit que ce nouveau record n’est pas près de tomber. Petite parenthèse, sachez que l’arrière des Kings Buddy Hield possède le plus grand nombre de 3-points marqués sur les 400 premiers matchs d’une carrière (1 209), devant Curry (il était à 1 121), mais comme il ne jouera jamais les Playoffs avec les Kings, Steph peut dormir tranquille. On referme la parenthèse, c’était juste pour placer la vanne, car on ne peut pas s’en empêcher avec nos amis de Sacramento.

With this three, Steph Curry passed Ray Allen for the most three pointers made all-time (including playoffs) 💦 pic.twitter.com/SXMLCKcmfL — ESPN (@espn) November 13, 2021

Désormais, tous les regards sont tournés vers le record de régulière que possède toujours Ray Allen à l’heure de ces lignes. Dans le livre des records de la NBA, les Playoffs ne sont généralement pas inclus et c’est donc la barre des 2 973 tirs primés de Ray Ray qui continue de faire figure de référence dans la catégorie des 3-points all-time. Mais celle-là aussi va bientôt être dépassée. Avec 2 896 tirs de loin rentrés dans sa carrière en régulière, Curry n’est vraiment plus très loin de Jesus. 77 shoots du parking à planter pour égaler Allen, 78 pour le dépasser définitivement, autant dire que c’est tout simplement imminent. Si l’on se base sur la moyenne de shoots à 3-points marqués par Curry cette année, c’est-à-dire 5,3, on est grosso modo sur 15 matchs. Stephen Curry devrait avoir besoin de 15 matchs pour s’asseoir sur le trône, un trône qui ira parfaitement au meilleur shooteur de l’histoire de la NBA. Et 15 matchs, ça nous emmène au 13 décembre prochain, dans un mois jour pour jour, date à laquelle les Warriors se déplacent sur le parquet des Pacers. Ce n’est évidemment jamais facile de se projeter mais si tout se passe comme prévu, on peut vous annoncer que Stephen Curry marquera l’histoire de la NBA aux alentours de mi-décembre, peut-être un peu avant s’il est vraiment chaud, peut-être un peu après s’il décide d’épargner un poil ses prochains adversaires. En tout cas, faudra vraiment être là !

On conseille à Ray Allen d’apprécier les trois-quatre semaines à venir, car ce sont ses dernières au sommet du classement all-time des 3-points marqués. Stephen Curry arrive vitesse grand V, et on sera évidemment là pour l’applaudir très très très fort.

Steph Curry has passed Ray Allen for the most three pointers made all-time (including playoffs) Curry: 3359+

Allen: 3358 pic.twitter.com/1rTcEAAMnP — SportsCenter (@SportsCenter) November 13, 2021