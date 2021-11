Stephen Curry et les Warriors continuent leur promenade : 40 points pour le Chef, les Bulls KO, onzième victoire en douze matchs !

C’était le choc de la nuit, entre deux des équipes frissons de ce début de saison. D’un côté des Bulls partis en boulet de canon et qui continuent de surprendre tout en envoyant du beau jeu malgré un gros calendrier, et de l’autre des Warriors carrément irrésistibles et défaits une seule fois depuis bientôt un mois. Tous les ingrédients d’un match serré… que l’on n’aura finalement pas eu.

Les stats maison de la nouvelle mixtape des Warriors c’est juste ici

En fait on ment. Parce que ce match aura été serré au moins au premier quart. Merci Zach LaVine qui entre tambour battant dans son match, et après douze minutes les Bulls mènent de six points et nous promettent ainsi la soirée à laquelle on s’attendait. Entame parfaite donc, des Dubs qui restent dans le match avec un Chef Curry qui commence à rentrer ses tirs et à la mi-temps la tendance s’est inversée avec cette fois-ci les Warriors qui mènent de six. Allez hop, match terminé. Match terminé car si vous suivez la NBA au moins depuis 2015 vous savez que vous ne gagnerez pas face aux Warriors si vous ne menez pas d’au moins vingt pions avant le troisième quart. Gravé dans la roche ces troisièmes quarts des Dubs, et dès le retour Stephen Curry et ses gars vont faire ce qu’ils savent le mieux, appuyer sur l’accélérateur et rouler sur la concurrence.

Les tirs rentrent de partout, ça défend dur, Lonzo Ball vit la pire soirée de sa saison car la ligne arrière de Steve Kerr est tout simplement trop forte, et au milieu de tout ce barouf c’est évidemment Stephen Curry qui continue son festival. Draymond Green joue les n°10, Andrew Wiggins est pas mal non plus et même Jonathan Kuminga se mêle à la fête, pendant que l’attitude des Bulls en dit long et prouve à quel point ça reste relou de se manger ce fameux run de GS. De +6 l’écart passera vite à +25, ça calme, et de 20 Steph Curry passera pour sa part à 40, terminant sa promenade à 15/24 au tir dont 9/17 du parking dont il sera dans quelques semaines le plus grand spécialiste de tous les temps. Au final ? Une septième victoire de rang et de plus de dix points, une première depuis quatre ans, et une première place plus que jamais verrouillé à l’Ouest…

Les belles dispositions de début de match de LaVine, d’Ayo Dosunmu, Derrick Jones Jr. ou Alize Johnson n’auront pas trouvé écho au retour des vestiaires et les Bulls ‘inclinent donc lourdement mais pas sans logique face à la meilleure équipe de la Ligue. Aucune conclusion hâtive pour les Bulls si ce n’est que l’adversaire du soir était tout simplement plus fort, mais pour cet adversaire, justement… c’est quand qu’on commence à s’enflammer ?