Énorme. Stephen Curry a été énorme cette nuit, pour permettre aux Warriors de l’emporter face aux Pelicans dans un duel 100% bataille des Playoffs à l’Ouest. 39 points, 8 rebonds et 8 passes pour le Chef, qui a cuisiné du volatile en deuxième mi-temps pour permettre aux Dubs de prendre un succès crucial niveau classement.

Une fin de nuit à nous faire checker le téléphone pour vérifier si l’on n’était pas retourné en 2016. Stephen Curry a en tout cas choisi de revêtir sa tenue de MVP unanime pour éteindre les Pelicans au terme d’un second acte géré d’une main de maître par les hommes du Steve Kerr. Une masterclass collective, avec Babyface comme meneur des troupes Californiennes.

Pourtant, la partie a mal commencé. À la rue, les Warriors doivent même essuyer une double faute technique requalifiée en flagrante pour Draymond Green, après une faute un peu grossière sur Brandon Ingram. Dray sera donc suspendu pour le prochain match. Il faudra attendre le retour du vestiaire pour voir les locaux enfin se transcender. Menés de 20 points, les Dubs se mettent à jouer et c’est Stephen Curry qui envoie trois bombes depuis le parking pour ramener les siens à six points, avant que Jordan Poole et Jonathan Kuminga ne combinent pour coller 21 points d’affilée. Les Warriors sont en tête, et les Pelicans sont noyés par le rythme intense si caractéristique de Golden State.

The three.

The steal.

The SLAM. All of it. 😤 📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/gd9nvNxUd5 — Golden State Warriors (@warriors) March 29, 2023

Willie Green le reconnaissait d’ailleurs, en conférence de presse d’après-match. Une fois que les Warriors sont dans leur zone, c’est juste impossible. Deux pertes de balles consécutives des Pelicans ont été l’élément déclencheur de la furie des locaux. Derrière ? Trop rapides, trop précis. Stephen Curry a mis le feu, et termine à 39 points dont 8/15 du parking, avec 8 passes et 8 rebonds en bonus. Quand le Chef roule, tout roule : Klay Thompson se joint à la fête, et le public du Chase Center fait son oeuvre. L’arène est en feu, les Pelicans sont gelés.

La victoire est fantastique, avec un Steph rappelant après la partie que leur état d’esprit en matière de compétitivité et de détermination est inégalé en NBA depuis dix ans. Ce succès permet aux Warriors de s’emparer provisoirement de la sixième place de l’Ouest, synonyme de qualification directe aux Playoffs. Lorsqu’ils jouent ainsi, ces types sont juste… imprenables

Final 📊 Stephen – 39p/8r/8a/3s

Jordan – 21p/5r/2a/1s/1b

Klay – 17p/2r/1a/2s/1b

Donte – 13p/7r/2a/1s

Jonathan – 13p/4r/1a/1b

Draymond – 8p/6r/13a/2s

Anthony – 4p/2a/1s

Kevon – 3p/8r/2a/1s/1b

Moses – 2p

Gary – 1r/1s

PBJ – 1a pic.twitter.com/ByUh4SeEU0 — Golden State Warriors (@warriors) March 29, 2023



Source : ESPN