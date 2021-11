Nikola Jokic suspendu un match, Markieff Morris et Jimmy Butler à l’amende : partie de pogo terminée, on passe à la suite

On ne va pas refaire l’histoire car vous la connaissez déjà et parce que la suite risque d’être encore plus croustillante, mais comme prévu la NBA a sévi, moyennement, en punissant les principaux instigateurs de la mêlée de la veille entre les Nuggets et le Heat. Allez zou, on passe à la suite, et clairement… personne n’est prêt.

Un peu plus de deux minutes à jouer lundi soir entre les Nuggets et le Heat, Nikola Jokic termine une mixtape de plus face à des Floridiens dans un jour sans, mais à la suite d’un contact entre le Joker et Bam Adebayo… Markieff Morris entre en action. Celui qui n’est pas connu pour être le poisson le plus intelligent du bocal lance les hostilités en collant un énorme bump tous coudes sortis à Jokic, lequel prend deux mètres d’élan et réplique en lui froissant quelques cervicales au passage. Mêlée, noms d’oiseaux, un Niko qui part se poser sur le banc en pensant au buffet d’après-match, Markieff Momo qui hésite entre jouer les Neymar et les Christopher Reeve… et Jimmy Butler qui exhorte le pivot des Nuggets de se finir à coup de chaînes de vélo sur le terrain vague le plus proche. Qui a tort, qui a raison, on ne s’amusera pas à ce petit jeu auquel vous avez tous joué hier mais avant d’aborder la suite des évènements sachez que la NBA a fait son job il y a quelques heures en punissant les trois principaux garnements de l’histoire.

Denver Nuggets star Nikola Jokic has been suspended one game for shoving Miami’s Markieff Morris from behind Monday night. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 10, 2021

Markieff Morris has been fined $50,000 for committing Flagrant Foul 2 on Jokic that initiated on-court altercation, NBA says. https://t.co/OD1RL50ZNn — Shams Charania (@ShamsCharania) November 10, 2021

Miami’s Jimmy Butler has also been fined $30,000 for attempting to escalate altercation and failing to comply with NBA’s security interview, league says. https://t.co/OD1RL50ZNn — Shams Charania (@ShamsCharania) November 10, 2021

Un match pour le MVP sortant donc, sanction en apparence loin d’être gravissime mais qui verra en tout cas ce soir le Joker stopper une série de… 200 matchs de suite avec les Nuggets, une série attaquée il y a deux ans et demi, en avril 2019, et qui faisait du gazier l’un des Iron Man les plus solides de la Ligue, le tout en jouant au niveau que vous savez. Markieff Morris paye pour sa part le prix de sa dangerosité (chronique), alors que Jimmy Butler a probablement reçu un courrier d’Adam Silver lui rappelant qu’il n’était pas au bal de Marboz mais bien en NBA.

Une petite tape sur les fesses et on y retourne, mais reste à savoir où est-ce qu’on retourne dans cette affaire. En effet, Marcus Morris a volé au secours de son frère, logique, et les frères… de Nikola Jokic sont entrés également dans la danse. Entre les prochains Clippers – Nuggets et Heat – Nuggets et l’éventualité d’un octogone entre frangins, les prochaines semaines s’annoncent donc fort excitantes.