NBA Top 5 du jour : Anfernee Simons a une sacrée patate, dommage que son dunk soit son seul panier de la soirée

Ainsi font font font, les petites marionnettes, ainsi font font font, trois petits matchs et puis s’en vont. Passage très rapide par la case highlights ce matin, juste le temps d’apprendre à nos collègues le vrai prénom des joueurs. Faut tout leur dire c’est pas possible.

Et de 1, un Top 10 sans John Collins ne serait pas vraiment un Top10, et de deux, Donovan Mitchell nous rappelle qu’il n’est pas le meilleur défenseur de la bande.

Et de 1, sachez qu’Eric Bledsoe a fait cette nuit son deuxième bon match en deux ans, et de deux, Isaiah Hartenstein a une belle tête de mascotte des Clippers cette saison.

Et de 1, Anfernee Simons a une sacrée patate, et de deux, sachez que ce tomar est son seul tir à deux points rentré face aux Clippers.

Giannis Antetokounmpo se fait contrer tellement rarement que le commentateur de ce Top s’est carrément emmêlé les pinceaux. C’est Paul Reed mon gars, pas Patrick Reed hein.

Jordan Clarkson a offert un joli cours de danse à Danilo Gallinari. La prochaine fois fais comme d’habitude Dani, ne défend pas du tout.

On a donc appris que Jordan Clarksonnait aussi avec des bagnoles italiennes, et que l’ailier remplaçant des Sixers se prénommait Patrick. Rendez-vous demain pour d’autres scoops, et en attendant sus à la brioche.