Résumé NBA (scores, stats, highlights) : cinquième de suite pour les Clippers, la vie est belle quand t’as Nicolas Batum dans ton équipe

Semi-relâche cette nuit en NBA avec trois petits matchs au programme. « Semi » car si on a pu profiter du menu sans avoir besoin de quatre paires d’yeux on n’a pas spécialement plus dormi, « Semi » car Semi Ojeleye est décidément un sacré sniper. Ça commence avec un jeu de mot incroyable, on fait ce qu’on peut hein.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

Giannis euros down the lane on TNT! @Bucks 15 @sixers 16 pic.twitter.com/4MWfq5gD4t

12 points on 5-6 for the @sixers point guard…we’re just 8 minutes into the game on TNT 🔥 pic.twitter.com/lNjwrW4NFF

Power & patience from Giannis in #PhantomCam . @Bucks 61 @sixers 58

Tyrese Maxey up to 27… @sixers back in front entering the 4Q on TNT! pic.twitter.com/yL8tsmCeUx

Block the shot.

Take it 94 feet.

Flush it.

Get FIRED UP, Giannis!

We’ve got a good one on TNT 🔥 pic.twitter.com/1hyRfwqV1X

— NBA (@NBA) November 10, 2021