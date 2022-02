Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Anthony Davis reprend son rythme, et qui de mieux que les Blazers pour se chauffer

On va probablement vous la refaire tous les jeudi matin mais, diantre, il va bientôté déposer la marque du Mercredi Panzani. Cette nuit ? Imaginez juste que le Magic, les Rockets, le Thunder et les Kings ont tous gagné, le même soir hein, et que Kyle Kuzma a contré Joel Embiid pour la gagne. Vous nous croyez ? Non ? Normal, et pourtant.

# Les résultats de la nuit

Pacers – Magic : 118-119

Sixers – Wizards : 103-106

Celtics – Hornets : 113-107

Knicks – Grizzlies : 108-120

Rockets – Cavs : 115-104

Mavericks – Thunder : 114-120

Jazz – Nuggets : 108-104

Kings – Nets : 112-101

Lakers – Blazers : 99-94

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

– Ça va toi ?

– Non, et toi ?

– Non. pic.twitter.com/lPXpfVYBFB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022

Merci Montrezl Harrell au passage pour sa participation pic.twitter.com/NTzbv36S9o https://t.co/bO57145IQ9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022

Viens de réaliser que depuis 2018, Victor Oladipo a joué moins de 90 matchs officiels. 90 matchs en 4 ans. C’est terrible. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022

Énorme match de Mitchell Robinson au passage, et des deux côtés du terrain. 14 points, 11 rebonds, 8 contres. Alors que tu dois te farcir Steven Adams et compagnie. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022

Y’a les dunks, les layups de fou, le style, mais pas que. Y’a le leadership aussi. Ja tellement content pour Ziaire Williams qui fait un super match à New York, son premier Madison Square Garden, le look sur son visage. Ils iront au charbon pour lui. pic.twitter.com/1K3hxw09tJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022

Ohhhhhhh Kevin Porter Jr qui voit Kevin Love switché en défense sur lui, il secoue sa tête, plante un énorme trois points sur sa tête, et action suivante alley oop avec Jalen Green. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022

Putain, l’angle de vue pour la passe de Giddey dans le dos de Doncic. Fort fort fort. https://t.co/GKfpnb0DxM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022

6ème défaite de suite pour les Nets. Déplacement à venir à Utah. Déplacement à venir à Denver. Avant de jouer à domicile contre Boston. C’est un peu la crise à Brooklyn là. Sale ambiance dans le jeu et l’effort. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022

Un des pires matchs de Harden cette saison. Y’a les stats : 4 points, 6 balles perdues, 0/5 à trois points, 2/11 au tir, 12 passes. Y’a surtout l’effort : désintéressé. J’ai pas compris, on va voir ce qui se passe mais y’a un truc qui cloche sévère à Brooklyn. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022

Dennis Smith Jr, CJ Elleby, Trendon Watford, Robert Covington et Ben McLemore. Stanley Johnson, Austin Reaves, Carmelo Anthony, Russell Westbrook et Avery Bradley. Y’a 6 mois tu m’aurais dit c’est un futur lineup de match entre Lakers et Blazers j’aurais craché mon café direct. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir