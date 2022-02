Les Wizards surprennent les Sixers grâce à un énorme Kyle Kuzma : donnez-lui les 250 millions de Bradley Beal, et que ça saute

Trop c’est trop, beaucoup trop… et Joel Embiid va faire des cauchemars de Kyle Kuzma pendant toute la saison si ça continue. Les Wizards avaient déjà trucidé les Sixers lors d’un MLK Day où Kuzma avait postérisé, mais genre POSTERISÉ le pivot des Sixers ? Pas de poster cette fois-ci mais le Kuz aura fait la chanson à Philly jusque dans les deniers instants, défensivement, aussi.

Le match commence tranquillement, Kyle Kuzma et Jojo Embiid sont en préchauffe alors Tyrese Maxey s’occupe de tout pour les Sixers et, plus rare, Spencer Dinwiddie fait un bon début de partie côté Wizards. Le premier prend feu et plante 12 points dans le premier quart quand le second commence à remplir sa feuille de statistiques qui finira noircie d’un un joli triple-double, 14 points, 12 rebonds et 10 passes, son premier en carrière, youpi. Puis le match avance et on voit alors Kuzma faire du Kuzma (depuis cette saison ça veut dire rentrer des shoots et être parfait). Personne ne prend le lead dans cette rencontre indécise où l’écart ne dépasse pas la dizaine de points, la bataille est fun à regarder avec un Andre Drummond qui enrhume Montrezl Harrell d’un footwork dévastateur à la Olajuwon qu’on ne lui connaissait pas. Wow, cette phrase. Au moment de clôturer le troisième quart on voit alors « un mec » prendre la balle, reculer avant de pull-up à neuf mètres pour un gros switch. Un move 100% Steph Curry réalisé par… Kyle Kuzma, évidemment.

Le money time arrive alors qu’il n’y a qu’un mouchoir de poche entre les deux équipes, on pensait avoir tout vu pour cette fois mais pourtant, après avoir fait du Steph Curry, Kyle Kuzma enchaîne sur un fadeway à la LeBron James… Ficelle, trop facile. Puisqu’on est dans la surenchère ? Sachez que le garçon a continué sur sa lancée en réalisant l’action du match en contrant… Joel Embiid dans les dernières minutes, oui, lui la bête qui commençait à chauffer sérieusement depuis la mi-temps, oui, lui le meilleur joueur de la Ligue en ce moment. Vous pouvez relire cette phrase autant de fois que vous le souhaitez il n’y a pas d’erreur, le block n’était pas particulièrement aérien et on n’est pas sur le highlight de sa carrière mais symboliquement c’est très violent et quand on parle de Kuzma dans les cauchemars d’Embiid on est sérieux. Les Sorciers auront donc géré ce money time et Cory Kispert n’a pas tremblé pour mettre les lancers de la gagne, mais il faut quand même dire qu’on est sur un bon choke des familles côté Sixers. Joel Embiid a ainsi manqué d’être clutch à plusieurs occasions à mi-distance et globalement le money-time a été très mal géré par Philly. La défaite fait d’autant plus mal que Tyrese Maxey fait un super match et Tobias Harris était plutôt en forme. Jo n’était pour sa part pas loin de ses standards mais il n’a pas réussi à impacter le match quand il le fallait et a parfois cruellement manqué d’adresse. Dans la lutte pour la première place de l’Est c’était le genre de match à ne pas perdre pour les Sixers mais pas de panique tout de même puisque la Conférence Est, justement, hésite à choisir son patron en ce moment.

Kyle Kuzma brille, Kyle Kuzma éblouit, Kyle Kuzma étincelle à en faire oublier l’absence de Bradley Beal. L’ex-Laker a trouvé sa victime favorite qui n’est autre que Joel Embiid, on a connu moins ambitieux, et Embiid et victime dans la même phrase reste un concept un peu chelou cette saison. Vous connaissez le hashtag, #KKforMVP