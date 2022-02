Les Celtics gèrent Charlotte dans le money time : sueurs froides évitées dans le Massachusetts, les choses changent à Boston

Unr fois de plus, Boston se retrouvait embourbé dans un money time contre les Hornets. On connaît les antécédents des lutins verts dans le clutch alors on pouvait penser à un scénario similaire à celui de bien trois ou quatre matchs cette saison, mais, pourtant, les Celtics se sont finalement imposés au terme d’une fin de match solide. Des Celtics qui peuvent surtout dire merci à Marcus Smart, Josh Richardson et Robert Williams III…. hein ?

Défensivement Boston est en place très vite, avec un bon Marcus Smart et un Bobby Williams qui marque le début de match de sa grosse empreinte. L’entame est bonne malgré un duo Jayson Tatum / Jaylen Brown peu inspiré, et en face c’est ce bon vieux (non) LaMelo Ball qui prend feu. Les votes des coachs pour les remplaçants du All-Star Game seront révélés soir et LB passe faire un dernier coucou, pas bête la bête, et plantera au final la bagatelle de 38 points (record en carrière) auxquels il faut ajouter 6 rebonds et 9 caviars aux copains. Quand on aime on ne compte pas. Aussi étonnant que cela puisse paraître c’est Josh Richardson qui lui répond en premier pour les Verts, avec 11 points dans le premier quart et 23 au final, à 6/8 depuis le parking. Avec autant d’athlètes complètement tarés sur le parquet on a également, forcément, eu de beaux highlights cette nuit. Jayson Tatum est venu écraser encore un peu plus le nez de Mason Plumlee avec un gros dunk à deux mains, quelques instants plus tard Miles Bridges se vengeait du poster qu’il avait pris en début de saison par Jaylen Brown en lui infligeant une méchante planche, lui aussi avec les deux mains.

Quelques coups de chauds qui ont contribué à nous offrir un match palpitant, au même titre d’ailleurs qu’un money rime bouillant. Alors que Boston a une avance plutôt confortable, Terry Rozier et compagnie ramènent tout le monde à égalité dans le quatrième quart, on attend alors – façon de parler – un énième choke des Celtics et pourtant… il n’en sera rien. Il faut dire que les Verts ont pu compter sur un Marcus Smart en patron, un patron taille XXL. Car cette nuit le meneur a brillé par sa défense mais il a aussi été précieux offensivement, en jouant juste, et ça change quand même pas mal de choses pour les hommes d’Ime Udoka. Marcus Intelligent finit avec 22 points et 6 passes à 64% au shoot, mais le héros de la nuit s’appelle bien… Robert Williams. Seulement 10 points, 8 rebonds et 3 contres sur la feuille de stats, mais des chiffres qui ne suffisent pas à illustrer l’impact du pivot des Celtics dans ce match. La cerise sur le gâteau sera finalement ce contre hallucinant arraché sur un shoot à 3-points de P.J. Washington à 30 secondes du buzzer, qui donnera définitivement la win à des Celtics qui reverdissent peu à peu avant le printemps.

Les prochains matchs pour Boston ? Face à Detroit et Orlando. L’occasion est donc rêvée pour accumuler des wins et profiter du repos du All-Star Week-end en étant sur une bonne dynamique. Vu la saison en dents de scie des C’s on ne mettrait pas notre PEL dessus alors attention, car une erreur de parcours dans les prochains jours les mettrait également dans une situation inconfortable alors qu’ils sont ce matin neuvièmes à l’Est, à la fois tout proches des Raptors et des Hornets mais également à la merci de Hawks qui reviennent en forme et de Knicks qui… non, rien, bonne journée.