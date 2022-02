Monty Williams et JB Bickerstaff nommés Coachs du mois de janvier en NBA : hâte de les retrouver opposés en Finales NBA lol ?

Après les Rookies du mois et les Joueurs du mois, ce sont les Coachs qui ont été mis en avant avec deux noms à applaudir dès maintenant. Côté Cavs, JB Bickerstaff a été félicité pour son excellent parcours, tandis qu’à Phoenix, Monty Williams a tout simplement frôlé avec la perfection.

Ce n’est pas le trophée le plus glam, mais il faut quand même rendre hommage à ceux qui font marcher les machines chaque jour.

Chez les entraîneurs, la formule ne change pas. Si vous avez un excellent bilan sur le mois dernier, vous êtes dans les favoris pour repartir avec la médaille. Si vous avez en plus eu des blessés, le niveau de mérite est encore plus élevé. Et si vous faites tout ça en ayant eu pas mal de matchs compliqués, alors là on s’incline et on embrasse les pieds. Bickerstaff et son… staff peuvent donc enlever leurs chaussettes, car le mois de janvier des Cavs aura été impressionnant dans l’adversité. Toujours autant de blessures, toujours autant d’ajustements, et toujours autant de bons résultats dans The Land avec Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen à la baguette. Cleveland a remporté 11 de ses 15 matchs pour démarrer 2022, quand on sait que chez les Bucks, Nets ou Bulls ça a aussi pas mal tâtonné ces derniers temps, c’est assez satisfaisant. Les Cavs ont surtout fait tomber de grosses cylindrées à domicile comme à l’extérieur, notamment Milwaukee et Brooklyn, deux équipes que Cedi Osman et compagnie pourraient tout à fait croiser sur une série en 7 matchs dans quelques mois. Plus impressionnant encore, le roadtrip de Cleveland : 6 matchs de suite à l’extérieur, 5 victoires, ta seule défaite c’est le soir du retour de Klay Thompson chez les Warriors. Le genre de nuit où tu sais que tu dois déposer les armes sur le parquet, parce que l’ambiance va être dingue et l’intensité également. Hormis Golden State, ce sont les Blazers, Kings, Jazz, Spurs et Thunder qui sont passés à la trappe, de quoi permettre à Garland et sa troupe de remonter dans le classement de la Conférence Est. Des opposants aisés vous allez me dire ? Oui, mais la marque des équipes solides et bien entraînées, c’est lorsque les matchs à gagner… sont gagnés. Cleveland a fait le travail, JB Bickerstaff aussi, un trophée plus que mérité.

À l’Ouest, y avait-il vraiment discussion ? Quand on voit Phoenix jouer en ce moment, on est sur de la quasi-perfection, avec Chris Paul à la baguette et Devin Booker qui commence à préchauffer très sérieusement. La montée en température de l’arrière, justement, a aidé les Suns à rouler sur la compétition, et Monty Williams a parfaitement su gérer les matchups avec son duo de All-Stars : 14 matchs en janvier, 13 victoires, et des roustes monumentales imposées au passage. Des +20 en barquette, des +15 en veux-tu en voilà, et même lorsque l’adversaire semblait se diriger vers une victoire… Phoenix rattrapait systématiquement son retard. Équipe la plus effrayante de toute la Ligue dans le money-time, l’armée de l’Arizona est en train de se préparer de la meilleure manière possible pour effacer la désillusion de l’an dernier en Finales NBA. C’est la bague ou rien pour CP3, soyons clairs ! Pour y arriver, le meneur sait qu’il aura un coach en parfaite possession de son groupe et de son vestiaire, les absences de Deandre Ayton, Jae Crowder ou Cam Johnson ne changeant rien à l’efficacité globale des Suns. Monty Williams semble être en harmonie totale avec ses joueurs, des plus jeunes aux plus vieux, et c’est un des arguments qui pourrait pousser Phoenix à enfin remporter ce titre de champion tant désiré. Pas de charrues avant les boeufs, pas d’oeil à porter sur eux, mais une certitude : en ce moment, aucune équipe ne joue aussi bien au basketball que les boys de Monty.

Certains ont bien démarré 2022, d’autres non. À Phoenix et Cleveland, on se frotte les mains en voyant les efforts réalisés par le coaching staff.Qui remportera la couronne du court mois de février ? Réponse dans quelques petites semaines.

Source : NBA