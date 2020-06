Adam Silver a peur pour les coachs les plus âgés : Pop et Mike D’Antoni pourraient ne pas être sur leur banc à la reprise

On n’a cessé de nous le répéter ces derniers mois, les personnes les plus âgées sont les plus à risque face au COVID-19. Ce constat malheureux est universel, y compris dans la NBA où des coachs font partie de cette catégorie de personnes plus fragiles face au virus.

Si tout se passe bien, la Grande Ligue sera de retour le 31 juillet chez Mickey. Une bouffée d’oxygène pour l’intégralité des acteurs de la balle orange mais aussi une grande source d’inquiétudes à gérer. Immergé dans une bulle à Orlando, le petit monde de la NBA ne sera pas pour autant protégé à 100% du COVID-19. Et cela pourrait poser problème pour les personnes de plus de 65 ans présentes dans les staffs majoritairement. Dans une volonté affirmée et vitale d’assurer la protection et la santé de ses acteurs, Adam Silver a déclaré pour TNT que les personnes « âgées » et certains coachs pourraient être écartés des terrains, avec des mesures spécifiques.

« Il y a des personnes présentes dans cette Ligue, en particulier les entraîneurs, qui sont évidemment des personnes plus âgées. Nous allons devoir travailler sur différents protocoles et il se peut que certains entraîneurs ne soient pas capables de coacher sur le banc. Ils pourraient avoir à maintenir des protocoles de distanciation sociale, et peut-être qu’ils pourront être devant un vestiaire avec un tableau blanc, mais en ce qui concerne le jeu réel, nous ne voulons pas qu’ils soient aussi proches des joueurs, afin de les protéger. »

Instinctivement nos regards se posent vers Gregg Popovich (71 ans), Alvin Gentry (65 ans) et Mike D’Antoni (69 ans), entraîneurs très voire trop expérimentés ? Aux États-Unis, on rapporte que 80% des morts du COVID-19 dans le pays étaient des personnes de plus de 65 ans. Et forcément, la déclaration du Comissionner de la NBA a fait réagir les principaux intéressés. De Houston à la Nouvelle-Orléans, même son de cloche. Pour Gentry « cela n’a pas de sens », D’Antoni lui « espère que la NBA ne rentrera pas dans le jeu de la distinction [entre personnes âgées et plus jeunes] ». Pop ne s’est pas encore exprimé, sûrement plus occupé à dézinguer le président de son pays dans la presse. Mais avant que l’information d’Adam Silver nous crève le cœur et nous prive certainement (?) des dernières minutes de Popovich sur le banc des Spurs, Rick Carlisle est parvenu à éteindre l’incendie. Le coach des Mavs est président du syndicat des entraîneurs et s’est entretenu avec le grand chauve.

« Je viens de parler à Adam Silver et il a admis qu’il s’était précipité avec sa déclaration à TNT. La santé et la sécurité de nos entraîneurs passent avant tout. Il est tout à fait possible qu’un entraîneur de 60 ou 70 ans puisse être en meilleure santé que quelqu’un dans la trentaine ou la quarantaine. Le débat ne doit jamais porter uniquement sur l’âge d’une personne. Adam m’a assuré que nous travaillerions ensemble afin de déterminer ce qui est à la fois sûr et équitable pour tous nos entraîneurs. »

Vous pensez vraiment qu’on n’est pas au top de sa forme quand on propose un cinq majeur à moins de deux mètres ou presque ? Point positif, Adam Silver a immédiatement reconnu qu’il avait donné une mesure un peu trop prématurée. Et vu comment les papys du coaching sont en forme, on ne va pas prendre le risque de les froisser encore plus. On attend déjà les punchlines d’Alvin Gentry quand les Pelicans iront en Playoffs après un run de huit victoires consécutives.

Les coachs sont en première ligne face au COVID-19, du fait de leur âge. Plus vulnérables, Adam Silver a tenté de les protéger. Fiasco ou coup de maître du Comissionner qui vient de surmotiver les gourous de leur franchise ? On ne vire pas ses grands-pères comme ça.

Sources textes : TNT, Adrian Wojnarowski/ESPN