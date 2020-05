Le 31 juillet est dans le viseur d’Adam Silver pour une reprise : allez, dans deux mois on revit tous, enfin on espère

Les réunions concernant une reprise de la saison se suivent dans le bureau d’Adam Silver. Tout n’avance pas aussi vite que De’Aaron Fox en plein sprint, mais la NBA se rapproche d’un retour. Et si aucune déclaration officielle n’a encore eu lieu, l’objectif annoncé est le 31 juillet.

On le sait, la NBA veut plus que jamais terminer la saison 2019-20. Et vu que ça travaille beaucoup en interne, la fouine Shams Charania s’occupe de délivrer les nouvelles au peuple. L’insider de The Athletic a annoncé que la date du 31 juillet était clairement visée par Adam Silver pour reprendre le jeu. On prend son temps du côté des bureaux de la NBA afin de prendre les meilleures décisions et assurer le meilleur plan pour faire revenir tout le beau monde de la Grande Ligue. Ou pas d’ailleurs.

NBA commissioner Adam Silver and the league office informed Board of Governors that July 31 is a target date for return of season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 29, 2020

Si une reprise au 31 juillet semble être l’objectif, quatre scénarios émergent pour disputer la fin de l’exercice 2019-20. On a déjà mentionné ces derniers dans la Matinale, mais un petit rappel ne fait pas de mal. Petit 1, sans doute le plus simple : prendre les 16 meilleures équipes de la NBA et commencer directement les Playoffs. L’option est sur la table des négociations, avec pourquoi pas un format 1-16 qui existe depuis quelques années dans l’esprit d’Adam Silver. Mélange des conférences, le seed 1 face au 16, un potentiel Lakers – Clippers en Finales NBA, pas besoin de plus pour nous exciter davantage. Petit 2, le plus atypique : prendre les 20 meilleures équipes et organiser une sorte de tournoi par groupes type Coupe du Monde. Limite blasphématoire pour nos amis ricains, plusieurs dirigeants s’y opposent totalement. On a connu mieux en matière d’ouverture d’esprit. Petit 3, le plus Damian Lillard : reprendre un format de saison régulière avec 22 équipes, comme expliqué dans la Matinale de ce samedi. Chacune dispute huit matchs de régulière avant un tournoi play-in pour déterminer le huitième spot de chaque conférence, et ensuite enchaîner avec des Playoffs classiques. Une formule qui aurait beaucoup de succès à Portland. Petit 4, le moins coté : les 30 franchises reviennent sur le parquet pour terminer la saison à 72 matchs, et non 82, avec un tournoi play-in derrière. Plusieurs voix s’élèvent contre cette hypothèse, notamment du côté de Charlotte et de son proprio Michael Jordan. Les Hornets, comme les Warriors, Hawks et d’autres équipes du bas de tableau n’ont pas vraiment d’intérêt à jouer si ce n’est de s’éloigner des top picks de la Draft. Comme ça doit être sympathique d’être le boss de la NBA dans ce joyeux bazar.

Sources: The NBA discussed four competition scenarios for restart with Board of Governors today: – 16 teams: Directly to playoffs

– 20: Group/stage play

– 22: Games to determine seeding, play-in tournament for final seed(s)

– 30: 72-game regular season, with play-in tourney — Shams Charania (@ShamsCharania) May 29, 2020

À ce jour, quatre solutions potentielles sont présentées, et le format reste donc à définir concernant le retour de la saison NBA. Mais au moins, on a une vraie date de reprise dans les tuyaux et ça, c’est nouveau. Vivement dans deux mois !