La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : vers une reprise à 22 équipes, un vote prévu jeudi prochain

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Une date dans le viseur

31 juillet 2020. Voici la date à laquelle on pourrait avoir un retour des matchs NBA. C’est effectivement cette date que vise le commissionnaire Adam Silver. Plus d’infos à venir sur TrashTalk.

# Vers une reprise à 22 équipes, un vote prévu jeudi prochain

Outre le 31 juillet, il y a une autre date à noter dans vos agendas : le 4 juin. Car jeudi prochain, les proprios devraient voter et valider le plan de reprise d’Adam Silver, reprise qui devrait se dérouler à Orlando. C’est ESPN qui indique la nouvelle après le Board of Governors de vendredi. Mais au fait, à quoi ressemblera ce format de reprise ?

Toujours selon ESPN, on se dirigerait vers une reprise avec 22 équipes présentes dans la bulle de Walt Disney. Il y aurait donc les 16 équipes actuellement qualifiées pour les Playoffs, plus six équipes supplémentaires toujours en course pour la postseason, à savoir New Orleans, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio et Washington. Toutes ces équipes-là ont six matchs de retard ou moins sur le huitième de la conférence, six étant visiblement la limite. Et cela signifie qu’il y aura probablement un play-in tournament pour déterminer justement les dernières équipes de Playoffs à l’Ouest et à l’Est. Ce tournoi devrait se dérouler après quelques matchs de saison régulière, une volonté des joueurs pour se chauffer un minimum avant les Playoffs. Si l’on en croit Kevin O’Connor de The Ringer, les équipes devraient chacune jouer huit matchs de régulière, avec un tournoi play-in pour la huitième place dans chaque conférence, des conférences qui ne devraient donc pas bouger. Pour être validé, le format devra être approuvé par 75% des proprios.

On apprend via Shams Charania de The Athletic que trois autres formats ont été discutés durant le Board of Governors de vendredi, dont un format de reprise à 20 équipes – sans Phoenix et Washington – et avec une phase de groupes, ainsi qu’un retour direct en Playoffs avec 16 équipes. Cela reste d’actualité et il n’y a donc pas encore de consensus. Par contre, un scénario de reprise avec l’ensemble des 30 franchises de la NBA, pour jouer 72 rencontres de régulière avant un tournoi play-in, semble avoir été mis de côté. Toujours selon Shams, le proprio des Hornets Michael Jordan a notamment priorisé la santé des joueurs lors du Board of Governors, en étant contre un retour pour des matchs sans véritable enjeu.

Owners are largely planning to pledge support for Silver's final recommedation on a plan, which teams expect to include invitations for 20-to-22 teams to resume the season, sources tell @ramonashelburne, @ZachLowe_NBA and me. https://t.co/8waxNm1Dpc — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 29, 2020

Adrian Wojnarowski a également indiqué que les proprios laisseront une certaine marge de manœuvre à Adam Silver concernant le plan de reprise mis en place avec l’union des joueurs, et ce malgré des enjeux évidemment différents pour chaque franchise.

As hard as owners and teams are pushing for proposals rooted in some level of self-interest, there's still a sense they'll give Silver the latitude to implement the plan that he lands on with the NBPA. Most expect that'll come inside the next week. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 29, 2020

# Sondage : les managers généraux ont donné leur avis

Alors qu’un plan de reprise semble prendre forme, les 30 managers généraux ont donné leur avis sur un format de retour de la NBA. D’après les résultats d’un sondage obtenus par ESPN, la majorité souhaiterait une reprise avec les 16 équipes qualifiées en Playoffs, en se basant sur le classement de la saison régulière au moment de la suspension pour déterminer les places en postseason. Du classique en gros, avec un retour direct en Playoffs et un format Est-Ouest qui reste en place. 16 managers généraux auraient voté en faveur de cette option, tandis qu’un retour avec 30 équipes et des matchs de régulière suivis d’un play-in tournament a reçu 8 votes. Un retour directement en Playoffs à base de tournoi play-in ou d’une phase de groupes a recueilli 5 votes, tandis qu’un retour avec une saison régulière à 30 équipes pour ensuite aller tout de suite en Playoffs (sans play-in donc) a recueilli un seul vote. On vous laisse deviner qui ça pourrait être…

New ESPN story: In a survey of all 30 NBA general managers, a majority told Adam Silver they preferred going straight to the playoffs and keeping the same East-West format. https://t.co/XXU3LaCdxV — Tim Bontemps (@TimBontemps) May 29, 2020

