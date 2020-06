Le syndicat des joueurs NBA surpris par la date de reprise en 2020-21 : il y aura moins de temps pour jouer à la pétanque cet été

Le plan de reprise de la saison vient à peine d’être voté… mais la NBA réfléchit déjà à 2020-21. Le prochain exercice devrait débuter le 1er décembre, un choix qui étonne au sein du syndicat des joueurs (NBPA) représenté par Michele Roberts.

Enfin ! C’est désormais officiel, la NBA va reprendre ses droits à partir du 31 juillet du côté de Disney World. Alors soyez malins au moment de poser vos congés, en sachant que les Finales devraient durer, au plus tard, jusqu’au 12 octobre, date maximum pour un éventuel Game 7. Tous les détails ne sont pas encore tout à fait réglés mais on en sait déjà un peu plus sur l’organisation du calendrier des matchs mais aussi de la Draft qui aura lieu le 15 octobre ou encore de la Free Agency qui débutera officiellement le 18 octobre. Mine de rien, on y sera vite. D’autant que la Grande Ligue risque d’enchaîner très vite avec la saison 2020-21 pour rattraper un peu le retard qui a été pris avec cette interruption dans la saison régulière qui devrait durer près de quatre mois et demi au total. Ainsi, Tonton Adam aurait déjà prévu de rappeler tout le monde au bureau à partir du 10 novembre pour le début des training camps et un lancement de la saison le… 1er décembre 2020. Eh non, pas de reprise de la NBA le jour de Noël finalement. C’est Santa qui va être déçu. Mais un point semble avoir été légèrement négligé par la Ligue. Car pour certains, les vacances risquent d’être bien courtes avec moins d’un mois de repos prévu entre la fin des Finales et la reprise de la prépa. Pour d’autres comme les Knicks ou les Cavs et les six autres équipes qui ne feront pas le voyage à Orlando, la pause estivale va en revanche être très longue… avec pratiquement huit mois sans basket entre le 12 mars (date d’arrêt de la saison) et le 10 novembre. Le temps pour Kevin Love de s’entraîner au beach-volley ou pour Elfrid Payton de préparer sa reconversion dans la natation. Une situation qui préoccupe fortement au sein du syndicat des joueurs comme l’a déclaré la présidente Michele Roberts au micro d’ESPN ce jeudi.

NBA’s tentative Nov. 10 training camp/Dec. 1 season opener targets for 2020-21 season surfaced as a quick-turnaround to many, including NBPA executive director Michele Roberts: “I was surprised to see it,” she tells ESPN. Those dates are likely to require negotiation with union. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 4, 2020

« La tentative de la NBA de débuter les training camps le 10 novembre avec un season opener prévu le 1er décembre pour la saison 2020-21 semble un peu précipitée pour beaucoup, dont la directrice du NBPA Michele Roberts : ‘J’étais un peu surprise de voir ça,’ a-t-elle déclaré à ESPN. Ces dates nécessiteront des négociations avec le syndicat des joueurs. »

Dans la foulée, le Woj nous indique donc que des discussions devraient rapidement être entamées entre le NBPA et les dirigeants de la Ligue. D’autant que le syndicat doit encore valider le plan de reprise de la saison actuelle au cours d’un vote qui aura lieu ce vendredi en présence des représentants des joueurs. Pas de bêtises Chris Paul, on a déjà sorti le champagne pour fêter le retour de la NBA. En tout cas, les discussions vont être animées entre Adam Silver et le NBPA. Manque de discussion en amont ? Pourtant, tous les acteurs semblaient communiquer pour que tout le monde soit satisfait en cas de reprise de la saison actuelle. Mais la situation est exceptionnelle et bouscule les habitudes de chacun. D’autant qu’une reprise début décembre devrait permettrait aux NBAers d’aller à Tokyo pour y disputer les Jeux Olympiques en 2021, un objectif important pour le commissionnaire. Ce qui préoccupe, ce sont les finalistes 2020 qui auraient des vacances extrêmement raccourcies et donc moins de temps pour jouer à la pétanque. En même temps, ils ont passé suffisamment de temps à la maison pendant le confinement, non ?

Dur de contenter tout le monde… Entre les joueurs déjà en vacances et les finalistes d’octobre, les situations sont bien diverses. En tout cas, nul doute que Stephen Curry aura le temps de s’entrainer pour le tournoi de pétanque annuel.

Source texte : Adrian Wojnarowski/ESPN