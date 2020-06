Officiel, les dates de la Loterie et de la Draft sont tombées : spoiler, c’est pas comme d’habitude

Ce jeudi, le format de reprise concernant la suite de la saison NBA a été validé par le Board of Governors. Une grande nouvelle évidemment, mais en plus on a eu des dates concernant d’autres événements importants qui structurent habituellement notre Grande Ligue chérie.

Si les huit plus mauvaises équipes de la NBA ne participeront pas à la reprise de la saison le 31 juillet prochain, elles n’ont pas été totalement oubliées aujourd’hui. Parce que oui, nous avons désormais des dates concernant la Loterie et la Draft 2020. Fans des Warriors, Cavaliers et Cie, tendez bien l’oreille et prenez vos agendas. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, les balles de ping-pong qui déterminent chaque année l’ordre de sélection des équipes non qualifiées pour les Playoffs vont rebondir le 25 août prochain. Avant le bordel provoqué par le COVID-19, la Loterie était prévue le 19 mai du côté de Chicago. Quant à la Draft NBA en elle-même, initialement programmée le 25 juin à Brooklyn, elle se déroulera le 15 octobre, c’est-à-dire juste après la fin des Finales NBA, qui on le rappelle pourraient durer jusqu’au 12 octobre en cas de Game 7. Par contre, concernant le Combine (qui était aussi prévu à Chicago) et le reste du protocole pré-Draft, les choses restent à déterminer et on va surveiller ça. En attendant, ça fait du bien à tout le monde d’être fixé, notamment pour les prospects qui sont évidemment les premiers concernés, eux qui vont intégrer la Grande Ligue d’une manière bien spéciale.

NBA has set an August 25 Draft Lottery and October 15 Draft, sources say. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 4, 2020

Outre les dates, d’autres précisions ont été apportées concernant le déroulement de la Loterie et de la Draft. Via Zach Lowe d’ESPN, qui cite un communiqué officiel de la NBA, les 14 franchises qui participeront à la Loterie seront évidemment les huit équipes qui resteront à la maison pendant la fin de la saison NBA, ainsi que les six autres équipes présentes à Disney mais qui ne se qualifieront pas pour les Playoffs suite aux huit matchs de saison régulière et éventuellement les tournois play-in. Ça va, tout est clair pour l’instant ? Très bien, parce que ça se complique un poil. Pour déterminer les chances et donc le nombre de balles de ping-pong de chacune des 14 équipes à la Loterie, on prendra le bilan de ces équipes en saison régulière au 11 mars, date de suspension de la campagne 2019-20. Autrement dit, les résultats à Orlando ne peuvent pas modifier les chances d’une équipe qui ne se qualifiera pas en Playoffs. Par exemple, si l’on prend la franchise de Phoenix, actuellement 13è de l’Ouest avec un bilan de 26 victoires pour 39 défaites, soit elle arrive miraculeusement à se qualifier pour la postseason, soit elle arrivera à la Loterie avec ce même bilan de 26-39. Débarquer à Disney pour perdre volontairement et ainsi augmenter ses chances en vue de la Draft, ça ne marchera pas. Et gagner des matchs même avec une très faible probabilité de se qualifier pour les Playoffs ne sera pas pénalisant non plus. Quant aux 16 équipes qualifiées en Playoffs, elles seront classées dans l’ordre inverse de leur bilan global en saison régulière, c’est-à-dire le bilan avant la suspension de la saison auquel seront rajoutés les résultats après la reprise (sans prendre en compte les matchs play-in et les Playoffs bien évidemment).

Lottery rules will be as @kpelton and I discussed on the Lowe Post podcast yesterday, via NBA official release. pic.twitter.com/fg5bF3MDGv — Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) June 4, 2020

Voilà pour les dernières infos concernant la Draft. C’est bon, vous avez tout noté et tout compris ? C’est vrai qu’on a parfois l’impression d’avoir besoin d’un Bac +12 pour tout capter, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller.

Source texte : ESPN