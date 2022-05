Ce mardi 17 mai, c’est évidemment le grand début des Finales de Conférence Est. Mais avant l’affrontement entre le Heat et les Celtics à Miami, on aura droit à la Loterie de la Draft NBA. Un moment toujours très fun et surtout très attendu par les fans des pires équipes de la saison.

Les Rockets, le Magic et les Pistons sont en vacances depuis plus d’un mois et regardent tranquillement les Playoffs NBA à la TV, mais ce 17 mai 2022 peut potentiellement représenter un tournant pour eux. Parmi l’ensemble des franchises concernées par la Loterie, Houston, Orlando et Detroit sont celles qui possèdent le plus de chances de repartir avec le premier choix à la Draft 2022, prévue le 23 juin prochain. Et on sait qu’un premier choix de draft, ça peut potentiellement changer le destin d’une équipe. Les Pistons avaient vu les balles de ping-pong rebondir en leur faveur l’an passé pour ensuite sélectionner un certain Cade Cunningham avec le first pick, tandis que Houston et Orlando s’étaient « contentés » des picks #2 et #5 pour miser sur Jalen Green et Jalen Suggs. Est-ce que l’une de ces franchises va pouvoir ajouter une autre pépite à son effectif via le premier choix ce soir, ou est-ce qu’une équipe qu’on n’attendait pas va voir la chance lui sourire ? On sait que depuis la réforme de la Loterie en 2019, les pires équipes de la saison régulière ont moins de chance de repartir avec le gros lot. Il y a encore quatre ans, le pire bilan de la saison avait 25% de chance de finir avec le top pick, et 19,9% pour le second. Aujourd’hui ? Il n’a que 14%, à égalité avec le deuxième ainsi que le troisième. Un changement réalisé par Adam Silver pour limiter le tanking excessif en NBA, et un changement qui rajoute une dose d’incertitude supplémentaire à ce petit événement qu’on kiffe tant.

Chaque année, il y a toujours cette excitation palpable qui accompagne la Loterie de la Draft, car on sait que de petites balles de ping-pong peuvent véritablement déterminer l’avenir de plusieurs franchises NBA. L’ambiance est à la fois cool en surface mais pesante dans le fond. Il y a tous les ans du suspense, des surprises, des grands déçus et des mecs qui repartent le sourire aux lèvres. Cette nuit du côté de Chicago, plusieurs têtes bien connues vont d’ailleurs tenter de porter chance à leur team. Après Ben Wallace l’an dernier, c’est Rip Hamilton qui va par exemple représenter les Pistons pour tenter de faire le doublé. On reverra également Damian Lillard pour la première fois depuis bien longtemps, lui qui espère que ses Blazers obtiendront un choix généreux en juin prochain. David Robinson sera lui aussi présent pour les Spurs, tout comme Domantas Sabonis pour les Kings et la légende de Cleveland Anderson Varejao pour les Cavaliers. Du beau monde donc, même si certains d’entre eux vont forcément enfiler le costume de chat noir. Bref, vous l’avez compris, c’est l’apéro parfait avant le Game 1 des Finales de Conférence Est entre Miami et Boston. Alors au lieu de mettre le réveil à 2h27, mettez-le plutôt à 1h56. Vous verrez, ça va être très fun.

La Loterie de la Draft NBA, c’est prévu cette nuit et pour certaines équipes en totale reconstruction, c’est comme un Game 7 de Playoffs. On exagère à peine. On connaît des équipes qui ont gagné des titres grâce aux balles de ping-pong (ou à une pièce qui est retombée du bon côté), n’oubliez jamais ça.