Les lots habituels quand on participe à une loterie ou une tombola, c’est des cartes cadeaux de 30 euros de chez Decathlon, des paniers garnis remplis de confiture et de rillettes… Mais là en NBA, les pires bilans de la Ligue gagnent un ou plusieurs jeunes garçons talentueux, qui sont très souvent les meilleurs de leur cuvée. Oui, dit comme ça, ça paraît un peu glauque, mais c’est la vérité puisque c’est le principe de la Draft. Les récompenses à sélectionner pour les cinq franchises les plus chanceuses de la Loterie NBA sont presque actées : donc à vos numéros gagnants, et c’est parti !

Le père a été dans le passé pivot des Kings, le fils pourrait être drafté là-bas si Sacramento obtient un pick Top 3 ce soir : Jabari Smith Jr. est vu aujourd’hui par beaucoup d’experts comme le premier choix de cette Draft 2022. Le freshman de la fac d’Auburn a été l’une des grandes révélations de cette saison universitaire. Avec ses 2m08 pour 99 kilos, le jeune ailier-fort de 19 ans possède vraiment un profil rare que toutes les franchises veulent s’arracher : un tir soyeux agrémenté d’un très bon finish au cercle, le tout assaisonné d’un mindset prêt pour la Ligue. En cumulant en moyenne sur la saison 16,9 points (42% à 3-points), 7,4 rebonds, 1,1 interception et 1 contre en 28,8 minutes de jeu, Jabari Smith Jr. est bien parti pour faire sensation en NBA la saison prochaine.

Le grand Chet Holmgren a pris le même chemin que son ancien coéquipier de lycée Jalen Suggs en choisissant de jouer pour les Bulldogs de Gonzaga. Le pivot de 2m15 a su montrer ses qualités de défenseur et de très bon finisseur sous le cercle, et même de tireur du parking tout au long de la saison avec une moyenne de 14,1 points (39% de loin), 9,9 rebonds et 3,7 contres en 26,3 minutes de jeu. Mais pesant 88 kilos aujourd’hui, Chet manque encore de muscle pour pouvoir rivaliser avec les raquettes les plus physiques de la Ligue. Il n’en reste pas moins un pick parfait pour les franchises qui n’ont pas peur de développer des talents bruts. Chet Holmgren est un vrai diamant qu’il faut encore polir, et qui sera immanquablement sur le podium de cette Draft 2022.

Le dernier membre du potentiel trio de tête de la 76e draft de l’histoire a aidé le programme de Duke à rendre la dernière saison de Coach K inoubliable en l’emmenant jusqu’au Final 4 de la March Madness. L’américano-italien Paolo Banchero est comme on pourrait dire un beau bébé : un ailier-fort de 2m08 pour 106 kilos… qui se déplace comme un arrière. Sérieusement, si vous cherchez la définition de smooth sur Internet, vous devriez tomber sur une photo de lui : une puissance liée à un footwork qui en ferait rêver plus d’un, ajoutez à ça un bon tir extérieur et une bonne vision de jeu, et vous obtenez un joueur déjà prêt pour la NBA. Avec une moyenne de 17,2 points, 7,8 rebonds et 3,2 assists en 33 minutes de jeu, l’originaire de Seattle a su montrer qu’il était digne d’être choisi aussi haut dans cette belle cuvée de Draft 2022.

On continue dans le jeu des 7 familles mais cette fois-ci dans celle de Jaden Ivey : avec le père ex-joueur NFL, je voudrais la mère ex-joueuse WNBA. Le sophomore de Purdue part avec des bonnes bases mentales pour le haut niveau. Dans la conférence la plus relevée de la saison, l’arrière d’1m93 a su assumer son rôle de leader grâce à son physique très athlétique combiné à une capacité impressionnante de finish au cercle. Avec 17,9 points, 4,9 rebonds et 3,1 assists en 31,4 minutes de jeu en moyenne sur la saison, Jaden Ivey s’impose comme un vrai candidat au Top 5 de la future Draft.

On poursuit encore dans les affaires familiales : les jumeaux Murray ont choisi de faire comme leur père, jouer pour la fac des Hawkeyes d’Iowa. Kris va sûrement y passer quatre années mais Keegan Murray a décidé qu’il était temps pour lui de s’envoler vers la Grande Ligue. Le meilleur ailier-fort de cette saison universitaire comme le prouve son Karl Malone Award est l’un des plus vieux joueurs de cette cuvée. Le sophomore de 2m03 est un fort rebondeur qui peut scorer de n’importe où sur un terrain : avec ses 23,5 points, 8,7 rebonds et quasiment 2 contres de moyenne en 31,9 minutes de jeu, il a su montrer toute son expérience cette saison et compte bien la mettre à profit la saison prochaine en NBA.

Pour le point patriote, on vous a déjà dit que neuf Français se présentaient à cette Draft. Aucun ne fera partie du Top 5 mais Ousmane Dieng pourrait entrer dans cercle fermé des 14 lottery picks. L’ailier de 19 ans qui évoluait cette année chez les New Zealand Breakers possède le potentiel et les qualités pour être drafté avant le 15e pick : Ousmane est une vraie menace balle en main possédant une grande envergure et un très bon tir à 3-points. Le genre de qualités qui sont particulièrement appréciées en NBA aujourd’hui.

Cette cuvée de Draft 2022 est riche, tant sur les postes intérieurs qu’extérieurs. Chaque franchise pourra y trouver son bonheur, mais tant qu’on y est, autant avoir le meilleur joueur possible dans le profil qu’on recherche non ? Si votre franchise préférée ne joue plus depuis la mi-avril, rendez-vous cette nuit vers 2h pour savoir à quelle position elle draftera le 23 juin prochain !