La Draft NBA 2022, c’est demain ! À un peu plus de 24h de la 76e cérémonie de l’histoire, en coulisses, tout est encore loin d’être décidé. Afin d’être toujours bien informé sur les derniers bruits de couloir qui animent la Ligue, rien de mieux qu’une petite matinale fait maison, où vous pourrez retrouver l’ensemble des infos les plus récentes en amont de la Draft. Let’s go !

Avant d’aller plus loin, le dernier mock draft – en vidéo – made in TrashTalk

ESPN’s @DraftExpress says the consensus is that the following players will be drafted by the following teams:

1. Jabari Smith (to Magic)

2. Chet Holmgren (to OKC)

3. Paolo Banchero (to Rockets)

And that it will be a shock to the NBA if there’s a surprise.#NBADraft #NBATwitter pic.twitter.com/dpCSJ3zmRJ

— 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 (@_Talkin_NBA) June 22, 2022