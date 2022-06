Après deux très bonnes premières saisons, on a clairement assisté à l’explosion de Ja Morant en 2021-22. Le meneur de Memphis a tout pété, autant par ses stats que par l’esthétique de son jeu. La preuve en image, avec dix minutes de ses plus gros highlights cette saison. On vous prévient, le gars est du genre… aérien.

Il n’y a pas à dire, Ja Morant a passé un cap cette saison. D’un point de vue individuel, le gars a connu une belle progression statistique en passant de 19 à 27 points de moyenne. Avec en plus des pourcentages pas mauvais du tout (49% au shoot dont 34% à 3-points) et un apport dans les autres secteurs du jeu (6,7 assists, 5,7 rebonds, 1,2 interception), le trophée qui récompense la meilleure progression de l’année ne pouvait pas lui échapper. Mais ce qui est encore plus marquant avec Ja, c’est sa capacité à ajouter une note artistique à ses exploits balle en main.

J’en ai bouffé des mixtapes dans ma vie. Mais les 10 minutes publiées aujourd’hui par @MaxaMillion711 sur la saison de Ja Morant… … je manque de mots. Le mec PLANE. Même si vous connaissez rien au basket, c’est hallucinant.https://t.co/Y2npI8mxpI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2022

En plus d’être bon pour mettre le ballon dans un panier, le Grizzly est à lui tout seul un régal à voir jouer, dans un style à la fois explosif et aérien. Un cocktail détonnant qui fait de lui une machine à highlights. Et ça tombe plutôt bien, puisque la chaine YouTube MaxaMillion711, spécialisée dans la confection de compil’ NBA, a décidé de se pencher sur le cas du n°2 de la Draft 2019. Une vidéo de dix minutes pour planer dans les airs, idéale pour commencer la journée. En plus, le gars a fait dans la variété : des shoots du milieu de terrain, des contres décrochés en haut de la planche, des posters sur la tête de pauvres pivots qui se demandent ce qu’ils ont pu faire pour mériter ça. Tout y est pour passer un bon moment. En tout cas, nous, on valide fort et on vous laisse découvrir ce barouf juste en-dessous.

La gravité ? Un phénomène complètement inconnu pour cet extraterrestre de Ja Morant, qui nous a encore offert des images folles pour sa troisième saison NBA. Et quand on voit que le gars est aussi efficace que beau à voir jouer, on se dit que ses adversaires peuvent encore se faire du souci.

Source : YouTube (MaxaMillion711)