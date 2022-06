Quand on suit la NBA, on connaît le plaisir des highlights proposés sous différentes formes (compilations, top 10…) par les médias de la Ligue. Alors quand on attend avec impatience le Game 1 des Finales et que la NBA nous propose les meilleures actions de la saison, élues par les fans, on prend direct.

Ces moments forts, publiés sur le compte Twitter de la Ligue, ont été divisés en huit catégories : le meilleur dunk, le meilleur handle, la meilleure assist, le moment viral de l’année, le buzzer-beater de l’année, le « moment fan » de l’année, la meilleure photo et pour finir, le meilleur style (évidemment). On fait le tour de chacune de ces actions pour vous.

# Dunk of the Year

Est-ce qu’il existait vraiment un suspense pour savoir qui serait choisi dans cette catégorie ? La réponse est dans la question. Ici, l’idée était surtout de savoir quel assassinat de Ja Morant serait retenu par les fans. Et c’est finalement ce dunk écrasé sur la tronche du pauvre Jakob Poeltl (une pensée à sa famille d’ailleurs) qui a été choisi.

# Handle of the Year

Ici, on part sur quelque chose de plus subtile avec Jordan Poole, un des invités surprise de la saison. À l’image de cette belle action où il se faufile entre deux plots défenseurs des Wizards, l’arrière a réussi à nous surprendre. Une belle progression, et peut-être un titre à la clé.

# Assist of the Year

Pour la meilleure passe D, on retrouve un client plutôt surprenant avec Steven Adams. Pas forcément réputé pour sa délicatesse, le Néo-Z a cette fois adressé une belle passe longue. Il peut aussi remercier Ja Morant, qui a réussi à attraper la balle et la jeter dans le cercle, tout ça en une fraction de seconde et en l’air, pour marquer au buzzer.

# Viral Moment of the Year

Pour le moment le plus viral, les fans ont choisi de rendre hommage à un record marquant. Celui du plus grand nombre de tirs à 3-points inscrits, par Monsieur Steph Curry évidemment. C’était lors d’un match contre les Knicks de New York qui lui a permis de dépasser les 2 973 shoots du parking de Ray Allen. Un moment d’histoire, voire de légende.

# Buzzer-Beater of the Year

Le shoot au buzzer de l’année est pour DeVonte’ Graham, avec un énorme tir du milieu du terrain malgré la contestation du défenseur, pour aller chercher une win improbable. Simplement le plus long buzzer-beater dans l’histoire de la NBA.

# Fan Moment of the Year

Stephen Curry qui fait un joli cadeau à une fan avant un match, en voilà une belle image. Et une récompense qui renforce encore le statut de chouchou des supporters de Steph. Cette jeune fan se souviendra longtemps de la surprise faite par son joueur préféré.

# Photo of the Year

Toujours spectaculaire, la caméra placée sur le cercle nous donne cette fois une belle photo de Gary Payton II qui monte au cercle. Mais le plus marquant reste peut-être le regard désespéré de D’Angelo Russell, battu sur l’action.

# Style of the Year

No comment.

Entre gros highlights et moments improbables, cette saison régulière nous aura encore offert son lot d’émotions. Mais maintenant, il est temps de passer aux choses très sérieuses. Place aux Finales tant attendues !