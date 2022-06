Alors que les Finales NBA 2022 débutent officiellement ce soir, les bookmakers s’en donnent à cœur joie par rapport aux différentes prédictions qui entourent la dernière série de la saison. Concernant le titre de MVP des Finales, un favori se dégage : Andre Iguodala Stephen Curry.

C’est la seule ligne qui manque au palmarès de Stephen Curry. Même si le meilleur sniper de l’histoire vient de décrocher le MVP des Finales de Conférence Ouest après sa série contre Dallas, il lui manque encore le MVP des Finales NBA. En 2015, c’est Iggy qui avait raflé la mise pour le premier titre de la dynastie Warriors. Steph l’aurait sans doute mérité cette année-là mais la Ligue avait préféré récompenser le difference-maker nommé Andre, auteur d’une série en 16 points – 6 rebonds – 4 passes et précieux pour aider les Warriors à limiter LeBron James à des stats de… 36 points – 13 rebonds – 9 passes. Ensuite, Curry a dû laisser la vedette à Kevin Durant, assez logiquement nommé MVP des Finales lors des deux prochains titres remportés par Golden State en 2017 et 2018. Mais cette année, ça pourrait bien être différent si l’on en croit le Caesars Sportsbook. Comme l’indique ESPN, c’est Steph qui est désigné favori par les bookmakers de Vegas (+100, c’est-à-dire que pour une mise de 100 dollars, vous gagnez 100 dollars de plus) en amont du début des Finales NBA la nuit prochaine. En seconde place, on retrouve sans surprise la star des Celtics Jayson Tatum (+180), tandis que loin derrière on retrouve Jaylen Brown (+1000), Klay Thompson (+1500), Draymond Green (+1800), Jordan Poole (+3000), Andrew Wiggins (+3500) et Marcus Smart (+3500).

En plaçant Stephen Curry dans le costume de favori pour le titre de MVP des Finales, Vegas semble pencher du côté des Warriors pour cette dernière série de la saison. Parce que oui, pour espérer repartir avec le titre de meilleur joueur de la série, il faut d’abord remporter les Finales NBA car on rappelle que seul Jerry West a été élu MVP en étant dans le camp des perdants (en 1969). Ce n’est jamais arrivé depuis et ça n’arrivera sans doute plus jamais étant donné que même LeBron en 2015 n’a pas été élu malgré sa série absolument stratosphérique dans la défaite de ses Cavs contre Golden State. Au final, si Stephen Curry termine avec ce trophée dans les mains en plus du Larry O’Brien, il inscrira une ligne supplémentaire à sa légende, peut-être la plus belle. Une ligne qui lui permettrait de solidifier encore un peu plus sa legacy et sa place parmi les meilleurs joueurs de l’histoire, même s’il n’a plus rien à prouver au vu de la greatness qu’il a su démontrer tout au long de sa magnifique carrière NBA.

Sur le point de démarrer sa sixième finale, Stephen Curry va-t-il enfin décrocher son premier titre de MVP de la série ? Qu’il se rassure, Andre Iguodala ne devrait pas lui piquer cette fois-ci, mais attention en face il y a beaucoup de répondant et Jayson Tatum fera tout pour priver Steph de ce dernier titre qui lui manque. Alors, vous misez sur qui vous ?

Source texte : ESPN