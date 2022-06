Comme d’habitude sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des prochains jours, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. Alors on note bien chaque rendez-vous dans l’agenda parce que ce sont les derniers avant un bail ! Heureusement, on peut compter sur beIN Sports pour nous faire vivre l’intégralité des Finales NBA en direct.

L’heure de la preview complète sera vite là mais on peut déjà commencer à se hyper gentiment devant le programme en pensant évidemment à prévenir ses proches pour ne pas qu’ils s’inquiètent de nos absences répétées au cours des deux prochaines semaines. N’oubliez pas non plus d’amener les croissants au boulot et des chocolats pour votre boss en lui expliquant qu’il ne faudra pas trop compter sur vous pour les réunions de 9h du matin au mois de juin. C’est bon, on n’a zappé personne et le frigo est plein alors place au kiff. Pour nous faire vivre ces Finales NBA, beIN Sports sera bien évidement présent sur place avec Jacques Monclar, Xavier Vaution et Rémi Reverchon en direct de San Francisco et de Boston pour nous partager l’atmosphère qui règne dans ces deux villes de basket. Allez, assez rigolé, par ici le menu ! Et comme on est gourmand, on réclamera juste que ça aille en sept matchs, histoire de ne pas avoir acheté toutes ces provisions pour rien.

Dans la nuit du jeudi 2 juin

Golden State Warriors – Boston Celtics, Game 1, à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 5 juin

Golden State Warriors – Boston Celtics, Game 2, à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 8 juin

Boston Celtics – Golden State Warriors, Game 3, à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 10 juin

Boston Celtics – Golden State Warriors, Game 4, à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du lundi 13 juin

Golden State Warriors – Boston Celtics, Game 5*, à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 16 juin

Boston Celtics – Golden State Warriors, Game 6*, à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 19 juin

Golden State Warriors – Boston Celtics, Game 7*, à 2h (beIN 1)

* : si nécessaire

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé ces deux prochaines semaines sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…