Boston ayant validé son billet contre Miami cette nuit, on connaît enfin nos deux protagonistes pour les Finales NBA. Dates, horaires, lieux, tout est là. Dans trois semaines maximum, nous connaitrons le vainqueur du Larry O’Brien Trophy !

Meilleur bilan oblige, c’est bien Golden State qui bénéficiera de l’avantage du terrain pour cette Finale NBA. C’est donc le Chase Center qui accueillera la première manche de ce dernier duel de la saison. Comme en Finale de Conférence, Boston va devoir débuter sa série en territoire hostile et contre un adversaire qui aura eu beaucoup de temps pour se reposer. Heureusement pour Jayson Tatum et compagnie, la Ligue a quand même mis un petit intermède de 3 jours avant ce Game 1. 3 jours, c’est également la durée qu’il y aura entre chaque rencontre de cette Finale, hormis les Games 3 et 4 à Boston qui ne seront séparés que de deux jours. De quoi assurer un minimum de fraicheur sur le terrain donc mais les fans tricolores qui voudront suivre ce duel alléchant devront eux compter leurs cernes puisqu’on part sur du prime time à l’heure américaine. Ça sera donc en grande majorité à 3h du matin pour nous autres européens.

Le programme officiel des Finales NBA 2022 ! pic.twitter.com/jGf7MARu7q — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 30, 2022

Warriors – Celtics

Game 1 : dans la nuit du jeudi 2 juin au vendredi 3 à Golden State, 3h du matin

Game 2 : dans la nuit du dimanche 5 juin au lundi 6 à Golden State, 2h du matin

Game 3 : dans la nuit du mercredi 8 juin au jeudi 9 à Boston, 3h du matin

Game 4 : dans la nuit du vendredi 10 juin au samedi 11 à Boston, 3h du matin

Game 5* : dans la nuit du lundi 13 juin au mardi 14 à Golden State, 3h du matin

Game 6* : dans la nuit du jeudi 16 juin au vendredi 17 à Boston, 3h du matin

Game 7* : dans la nuit du dimanche 19 juin au lundi 20 à Golden State, 2h du matin

*si nécessaire

Un gros match tous les trois jours environ, plus que trois semaines max de compétition. Vous l’aurez compris, c’est pas l’heure de compter ses nuits blanches, on arrive au moment le plus important de la saison.