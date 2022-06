On a tous essayé de recopier les moves d’un joueur qu’on kiffait lorsqu’on était jeunes. Et à l’école primaire, Jayson Tatum préférait apprendre à reproduire le fadeaway de Kobe Bryant à la perfection plutôt que ses leçons de maths. JT a depuis bien grandi, est devenu joueur NBA, et a pu se rapprocher de son idole. Aujourd’hui, alors que Kobe nous a quittés depuis plus de deux ans déjà, l’ailier des Celtics lui a notamment rendu hommage sur le parquet de Miami dimanche, le jour du match le plus important de sa carrière.

Dimanche 29 mai, jour de Game 7 des Finales de Conférence Est entre le Heat et les Celtics. Les joueurs de Boston viennent de finir de manger et retournent dans leur chambre pour faire une petite sieste en vue d’être chaud pour le match de ce soir. Avant de s’endormir, certains lisent un livre, appellent leur famille. Jayson Tatum préfère allumer la télé de sa chambre pour regarder des highlights de la carrière de Kobe. À son réveil, l’ailier de Boston décide d’envoyer un message au numéro du Black Mamba : il compte bien faire honneur à son idole pour le match le plus important de sa carrière selon lui. À côté du maillot vert dans le vestiaire, un brassard violet brodé d’un 24 jaune, et des Jordan 36 toutes noires en imitation de peau de serpent. Ces shoes “Black Mamba” ont été entièrement conceptualisés par Jayson Tatum. Il a ajouté à l’arrière de chaque talon une phrase que Kobe a prononcée lors de leur workout ensemble en 2018, du temps qu’il n’était encore qu’un rookie : « How much does it mean to you ? » (Quelle importance ça a pour toi ?) et « Keep it rollin’ » (Continue à faire ce que tu fais sans arrêt). Ce soir-là, JT ne réalise pas le match de sa vie, mais il montre sa polyvalence sans faille (26 points, 10 rebonds, 6 passes) à la défense du Heat, et est clutch quand il le faut lors du dernier quart-temps. L’ailier des Celtics est récompensé pour sa très belle série en finales de conf’ et devient le premier MVP des Finales de Conférence Est de l’histoire. Il avait bien compris le message de Kobe en 2018, il a continué à faire ce qu’il savait faire sur le parquet de Miami. Le “I got you today” qu’il a envoyé à son numéro avant de partir pour la FTX Arena prend alors tout son sens.

« 𝐈 𝐠𝐨𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲. » Jayson Tatum texted Kobe Bryant before Game 7 🐍 @jaytatum0 pic.twitter.com/Undug3WsB9 — ESPN (@espn) May 30, 2022

Jayson Tatum a grandi avec sa mère dans le Missouri en idolâtrant le Black Mamba. Un jour où il regardait un match des Lakers aux côtés de sa maman, il lui a dit : “Je veux être Kobe”. Sa mère lui répond : « Tu veux dire que tu as envie d’être un joueur NBA plus tard ? – Non je veux être Kobe”. Le petit Tatum jouait au basket dès qu’il avait du temps libre, et n’était pas trop mauvais pour un minot.

À 13 ans, sa mère appelle Drew Hanlen, un coach personnel, et lui demande s’il est possible pour lui de faire une séance avec son fils. La clientèle de Drew, c’est des joueurs NBA et NCAA, pas des gamins qui ne connaissent pas encore le théorème de Thalès. Sauf que dans sa clientèle, il y a un ami de la famille Tatum : Bradley Beal, également originaire de St. Louis comme JT. Le freshman des Florida Gators à l’époque pousse son coach à accepter la proposition en lui disant qu’il est sûr que son frérot Jayson va devenir un grand joueur plus tard. Drew accepte, et à la première séance, il lui en fait voir de toutes les couleurs. Jayson Tatum ne rechigne pas à la tâche et lui dit qu’il préfère s’évanouir sur le terrain plutôt qu’abandonner. Le Tatum collégien en pleine puberté a la Mamba Mentality ancrée en lui, et son coach le voit très bien. Les entraînements suivants seront plus lights. Pendant une semaine, les deux hommes passent les sept entraînements entiers à décortiquer le jab step de Kobe. Sans drive ou shoot après. Rien. Que le move à décortiquer et à apprendre pendant des heures jusqu’à ce qu’il soit fluide, parfait, que JT le fasse tout naturellement.

My man @jaytatum0 & I have been studying & stealing from @kobebryant since he was 13… Today, we got to work with him! #puresweatfam #details pic.twitter.com/ofK0tdDUfF — Drew Hanlen (@DrewHanlen) July 27, 2018

Après ça, Jayson Tatum est parti à Duke pour une année universitaire avant de se faire drafter par les Celtics en 2017. Depuis cela, il est devenu proche avec Kobe. Après sa fin de saison rookie due à une élimination en Finales de Conférence par les Cavs, le Mamba et le camp Tatum ont organisé un workout ensemble. Au programme : du jeu de un-contre-un, Kobe face à Jayson. Que ça. Le tout cadré par Drew Hanlen, le coach personnel de l’ailier des Celtics. L’ancien de Duke dira plus tard avec du recul que c’était pour lui l’un des plus beaux jours de sa vie.

« Je suis ici dans cette salle à m’entraîner avec toi [Kobe] parce que tu m’as inspiré sans même le savoir. Après la naissance de mon fils, c’est le plus beau jour de ma vie… Je n’oublierai jamais cette journée. » – Jayson Tatum sur le podcast de J.J. Redick

Jayson Tatum kiffe Kobe Bryant depuis qu’il est gamin. Aujourd’hui, la star des Celtics a un tatouage de son maillot aux Lakers sur la jambe, et porte comme le Black Mamba en son temps le numéro 10 avec Team USA. Malgré la douleur qu’il doit ressentir, JT ne cesse de lui rendre hommage, notamment sur ses réseaux sociaux où Kobe est présent sur chacune de ses photos de profil. Demain, Tatum a rendez-vous avec les Finales NBA, la plus grande échéance de sa carrière jusque-là, et on pense fort qu’il va ressortir le brassard violet pour l’occasion.

Source texte : SLAM N°218, ESPN, The Old Man & The Three