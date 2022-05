Vainqueur du Heat lors du Game 7 à Miami cette nuit, les Celtics ont décroché leur ticket pour les Finales NBA. Et pour la toute première fois, la NBA a délivré le trophée de meilleur joueur des Finales de Conférence Est, intitulé le Larry Bird Trophy. L’heureux vainqueur ? Il se nomme Jayson Tatum.

Quelque part, ça ne pouvait que se finir comme ça. Un Celtic qui remporte le tout premier Larry Bird Trophy, quoi de plus logique. Et ce Celtic, c’est donc Jayson Tatum, récompensé pour sa belle série face au Heat dans ces finales de conf’ : 25 points de moyenne, 8,3 rebonds, 5,6 passes, tout ça à 46% au tir, autant dire qu’il ne l’a pas volé. Certains diront que Jimmy Butler aurait mérité de terminer avec le trophée dans les mains, et ils ont des arguments au vu de la très grande série réalisée par la superstar de Miami. Mais comme pour le MVP des Finales, difficile de récompenser un homme qui vient de s’incliner, aussi grand soit-il. Et puis de toute façon, Jimmy aurait probablement pris le trophée pour le casser en deux à l’image de Jerry West dans Winning Time. Non franchement, Jayson Tatum fait un très beau MVP et cet award récompense non seulement sa série solide, mais aussi ses beaux Playoffs ainsi que l’ensemble de la progression affichée cette année. S’il n’a pas forcément sorti le match de sa vie à Miami cette nuit (26 points, 10 rebonds, 6 passes, 1 interception, 2 contres en 46 minutes, à 9/21 au tir), JT a une nouvelle fois brillé par sa polyvalence, lui qui a notamment franchi un gros cap dans la playmaking au fur et à mesure de la saison. Et quand il a fallu planter des gros shoots dans le quatrième quart-temps afin de repousser le comeback de Miami, Tatum a rendu le meilleur hommage possible à son idole Kobe.

Brillant face à Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et enfin Jimmy Butler sur cette campagne de Playoffs, Jayson Tatum a gagné le droit d’affronter la bande à Stephen Curry pour ses premières Finales NBA en carrière. À deux reprises depuis son arrivée en NBA en 2017, JT avait échoué avec son équipe de Boston au stade des Finales de Conférence Est, mais ça y est l’obstacle a enfin été franchi et Tatum a désormais l’occasion d’inscrire son nom parmi les nombreux champions qui ont marqué la franchise historique des Celtics.

« C’est un grand honneur. C’était ma troisième finale de conférence, et réussir à franchir ce cap avec ce groupe, ça compte énormément pour moi. Je ne pourrais pas être plus fier de ces gars-là. Au vu de notre parcours, peu de gens croyaient en nous. On a emprunté le chemin le plus difficile, mais ça a fonctionné. » – Jayson Tatum, après le match avec son trophée de MVP dans les mains.

Un trophée de MVP mérité pour Jayson Tatum, qui confirme sa belle évolution cette saison. Mais désormais, c’est le plus grand défi de sa carrière qui l’attend : les Golden State Warriors de Stephen Curry, trois fois champions NBA entre 2015 et 2018. Le genre de défi qui pourrait bien pousser JT à jouer son meilleur basket en carrière, sur la plus belle des scènes.

Boston Celtics forward Jayson Tatum is the recipient of The Larry Bird Trophy as the Most Valuable Player of the 2022 Eastern Conference Finals. pic.twitter.com/UK66P9cXd6 — NBA Communications (@NBAPR) May 30, 2022

Cedric Maxwell presents Jayson Tatum with the FIRST EVER Larry Bird Trophy awarded to the Eastern Conference Finals MVP! #NBA75 pic.twitter.com/OAbUQtJxOb — NBA (@NBA) May 30, 2022