En battant le Heat à Miami lors du Game 7 cette nuit, les Celtics ont remporté la Conférence Est, validant ainsi leur ticket pour les Finales NBA où ils rencontreront les Golden State Warriors. Une phrase qu’on ne pensait jamais prononcer il y a encore quelques mois, quand Boston était vraiment dans le dur.

Il fut un temps où ces Celtics version 2021-22 faisaient partie des équipes les plus décevantes de la NBA. Fin 2021, la franchise de Boston affichait un piètre bilan de seulement 16 victoires pour 19 défaites, et on ne voyait pas vraiment comment la formation d’Ime Udoka allait pouvoir inverser la tendance au vu des doutes et des limites de l’époque. Et pourtant. Nous sommes aujourd’hui le 30 mai 2022 et les Celtics sont champions de la Conférence Est. Portés notamment par une défense tout simplement énorme durant la deuxième partie de saison, les hommes en vert ont complètement changé de visage. En fait, après les turbulences qui ont caractérisé leur début de campagne, ils ont réussi à se trouver sur le plan collectif et ça s’est vu sur cette campagne de Playoffs. Brooklyn n’a pas pu résister à la solidité bostonienne des deux côtés du terrain, les Bucks ont chuté face à la résilience du groupe d’Udoka ainsi que les gros exploits de Jayson Tatum, et le Heat fut finalement trop limité pour espérer faire tomber une équipe de Boston possédant plus de solutions offensives que les Floridiens. Si la défense reste évidemment la base du succès de Boston, les Celtics sont devenus au fur et à mesure de la saison une équipe bien plus fluide en attaque, une progression symbolisée notamment par le joli step pris par Jayson Tatum en matière de playmaking. Aujourd’hui, le MVP des Finales de l’Est est bien plus qu’un scoreur, et c’est toute l’équipe qui en ressort grandie.

De Jayson Tatum à Jaylen Brown en passant par Al Horford, les Williams Brothers, Marcus Smart ou encore la recrue de mi-saison Derrick White, les Celtics forment une équipe qui a aujourd’hui la possibilité de remettre Boston sur le trône de la Ligue. C’est la première fois depuis 2010 et l’ère Big Three que les Verts retrouvent la grande scène des Finales NBA, un grand pas en avant quand on sait que les C’s ont échoué à trois reprises au stade des Finales de Conférence Est depuis 2017. Cette victoire contre Miami représente également une belle revanche après la défaite contre le Heat il y a deux ans dans la bulle, où le groupe d’Erik Spoelstra s’était imposé 4-2 pour ensuite affronter des Lakers qui égaleront les Celtics pour le plus grand nombre de titres NBA remportés dans l’histoire. Une égalité parfaite 17-17 que Boston tentera de briser lors de cette première quinzaine de juin, quand ils affronteront les Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Cela fait quatorze ans que Boston attend une nouvelle bannière de champion, quatorze ans que Paul Pierce a décroché son seul et unique titre de MVP des Finales, quatorze ans que Kevin Garnett a hurlé « Anything Is Possible ! » au milieu d’un TD Garden chaud bouillant. Quatorze ans plus tard, est-ce qu’on aura droit à un nouveau moment mythique dans la glorieuse histoire des Celtics ? Réponse mi-juin, mais en attendant Boston doit savourer ce titre de champion de l’Est. Car en décembre dernier, c’était inespéré.

Les Celtics sont au sommet de leur conférence, une première depuis 2010 et une première pour la génération Jayson Tatum – Jaylen Brown. Un gros step pour eux, qu’ils tenteront de confirmer lors des Finales NBA face aux expérimentés Warriors pour aller décrocher un 18e titre de champion.