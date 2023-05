Pris à défaut par un énorme Jimmy Butler, les Celtics ont ce soir une énorme pression sur leurs épaules. Alors qu’ils ont déjà montré des signes de faiblesse face aux Sixers, les voilà menés 1-0 par le Heat, pourtant huitième de l’Est. Si les hommes de South Beach veulent remettre ça, l’objectif des Trèfles est de tout faire pour les y empêcher, à 2h30 cette nuit. Mais en ont-ils le coffre ?

Une question bien compliquée. Et pour cause, le Game 1 entre Boston et Miami a laissé entrevoir pas mal de failles dans le système vert. La plus marquante ? Sans doute l’image de Joe Mazzulla balançant sa plaquette à cause d’un savant mélange d’agacement, de colère et de désespoir. Et pour cause, ses joueurs ont pondu la première mi-temps parfaite, celle qui permet aux supporters de se permettre d’aller chercher un petit encas à la pause sans se soucier de manquer le début de la seconde mi-temps. Malheureusement, et comme cela arrive bien trop fréquemment aux Celtics, ils ont encore une fois lâché tout ce qu’ils avaient bâti d’efforts en l’espace de dix minutes. Face à un Jimmy Butler déchaîné certes, mais cela reste quand même de l’ordre de la faute professionnelle.

Marcus Smart: “Joe’s real big on not bailing us out when we’re playing like s***. We’ve got to look at ourselves in the mirror… it’s on us” pic.twitter.com/o2KlwpeVTh

Ce soir ? Interdiction de flancher. S’il faut filer une barre de céréales à tout le monde en sortie de vestiaire, ce sera fait. En cas de défaite, Boston se retrouverait dans une sacrée panade. Le genre de situation qui se rattrape, mais qui force tout le monde à dépenser de l’énergie loin, très loin d’être superflue lorsqu’on a la prétention d’aller jusqu’au bout. Pour Miami ? Il faudra bien sûr, condition sine qua non, compter sur un Jimmy Buckets de folie. Oui, ses coéquipiers ont fait un énorme boulot d’assistance sans aucune bavure, mais quand même. Le leader de Vice City est condamné à l’exploit, quoi qu’il arrive. Ce soir, il sera attendu, et c’est peut-être sa chance : celle de mettre un énorme K.O. aux C’s juste avant de partir en Floride. Imaginez juste l’impact d’une victoire du Heat ce soir. Jamais Boston n’a été mené 2-0 cette saison, jamais Boston n’a été menée 2-0 à l’Est la saison dernière. Du sérieux chez les locaux, la même folie insouciante chez les visiteurs. Voilà la recette, non pas pour annoncer un vainqueur, mais pour laisser le basket nous le livrer au bout de 48 minutes – peut-être plus – d’un combat acharné !