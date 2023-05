On dit souvent que la vie est une question d’opportunités prises ou ratées. Mardi dernier, les Wizards ont raté Victor Wembanyama à cause d’une seule balle de ping-pong. Pour vous faire vivre le seum de Washington, immersion dans la salle de tirage au sort des quatre numéros qui ont emmené Wemby chez les Spurs.

Chicago, 16 mai 2023. H-1 avant que la Loterie soit diffusée sur ESPN. Les membres de la ligue pour chaque franchise assignés à la Loterie par la NBA sont réunis dans une salle pour procéder au tirage au sort des boules magiques.

Stop. Petit aparté. Pourquoi des boules déjà ? Lors de la Loterie (dont tout le fonctionnement est expliqué ici) quatre balles de ping pong allant de 1 à 14 sont tirées pour créer une combinaison de quatre nombres. La bonne combinaison et ça repart avec le premier pick de la Draft. Donc quand on parle de pourcentage de chance, on parle en réalité du nombre de combinaisons que la franchise possède sur 1001 possibilités.

Hop, on reprend. Les Wizards ne possèdent que 67 combinaisons : sur le dossier de 8 pages distribué, la partie de l’équipe de DC ne dépasse pas la moitié de la page 7. Quand il lit sa petite liste, il voit qu’aucune de ses combinaisons n’inclut les plus petits chiffres : 1, 2 ,3 , et 4. Sans ces chiffres, les Wizards peuvent y croire, croire à l’opportunité d’avoir un talent générationnel.

Silence dans la salle. Mark Tatum commence le tirage. La première balle sort : le 14, la deuxième : le 5, la troisième : le 8. Oh mon Dieu ! Je l’ai ! À l’instar du loto du club de foot du village, le gros lot est plus que possible. Il ne manque qu’un chiffre, et les Wizards n’ont pas qu’une seule chance de l’avoir. Ils en ont six ! Le 7, le 9, le 10, le 11, le 12, ou le 13 et Wemby arrive dans la capitale nord américaine. Six chances alors qu’ils n’ont que 6,7% de chance de l’avoir, avec le huitième pire bilan de la Ligue. Et Victor Wembanyama ramènerait Bradley Beal et ses hommes sur le devant de la scène. Ce serait tout simplement fou, tellement fou que Mark Tatum tira le quatrième numéro pendant que l’assistant GM des Wizards commençait à jubiler.

Et le dernier numéro est… le 2 ! Le premier pick revient donc aux San Antonio Spurs. Les petits chiffres ont donc porté malheur à Washington, l’assistant GM et ses collègues sont juste dépités. Passer du possible premier pick à un pauvre huitième pick… On comprend que la déception peut être grande, surtout quand on voit les texans à côté avec le sourire jusqu’aux oreilles.

La vie est donc une question d’opportunités, et pour les Wizards, un petit 2 leur a enlevé l’une des plus belles opportunités de la décennie, potentiellement plus encore. Il y en aura d’autres, des chances, peut-être pas pareilles, mais il y en aura. On est de tout coeur avec vous, cher fans des Wizards. Et comme on dit : un de perdu, dix de retrouvés. Avec le huitième choix, il est possible de récupérer un mec génial qui vous redonnera le sourire. Faut juste y croire, comme dirait l’autre.

Source texte : The Washington Post