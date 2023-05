L’info bien cheloue du jour : Rudy Gobert a passé ses 67 dernières heures… dans le noir

Des nouvelles de Rudy Gobert, bien cheloues mais des nouvelles. Le pivot français a passé ses 67 dernières heures… dans le noir. Une sorte de retraite spirituelle pour l’intérieur des Wolves, après une fin de saison sous tension. On espère que Rudy a bien profité de ses trois jours dans cette « grotte » pour recharger ses batteries.

C’est une information que l’on a appris ce matin avec, il faut se l’avouer, une petite pointe de sarcasme : Rudy Gobert a passé ses trois derniers jours dans le noir, au fin fond de de l’Oregon. Une sorte de retraite spirituelle pour le Français qui en avait visiblement bien besoin, après une fin de saison agitée dans le mauvais sens du terme. Par cette sorte d’invisibilisation d’autrui pour se recentrer sur soi/son personnage, Rudy a déclaré sur Instagram avoir vécu « l’une des expériences les plus puissantes de sa vie ».

L’altercation lors du dernier match de saison régulière avec son coéquipier Kyle Anderson, suivie d’une élimination au premier tour face aux Nuggets, ont forcément impacté le mental du Français, au point – peut-être – de faire le lien avec cette possible retraite spirituelle. On espère néanmoins que le dos de Rudy n’a pas trop été endommagé, car quand on voit la taille de la porte et que l’on connaît l’envergure de Rudy, il y a de quoi se poser des questions.

Après une première saison plus qu’agitée aux Wolves, Rudy Gobert ne devrait pas postuler pour la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus qui se tiendra fin Août en Asie. Il a en effet déclaré lors de la traditionnelle conférence de presse de clôture, qu’il souhaitait se concentrer sur la préparation du prochain exercice avec Minnesota. Des propos qui n’ont pas plu au sélectionneur Vincent Collet.

« La seule chose que je puisse dire, c’est que s’il ne décide de ne pas venir, il le fera, mais qu’il ne dise pas que c’est pour préparer la saison prochaine, voilà. Ça, ça fait 15 ans que je l’entends, et que je vois systématiquement des joueurs ne pas mieux jouer l’année d’après lorsqu’ils ne sont pas venus l’été. » – Vincent Collet

Le tacle de Collet, Kyle Anderson, la saison foirée… Eh, c’est véritablement une bonne chose pour Rudy que d’avoir pu essayer de faire le vide. Si ça l’aide, tant mieux pour lui et la suite de sa carrière. Son impact de triple Défenseur de l’année manque : qu’il nous revienne vite.