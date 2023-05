Alors que personne n’attendait le Heat en Finale de Conférence il y a à peine deux mois, les voici plus remontés que jamais et prêts à accrocher les Finales NBA. Et selon son coach Erik Spoelstra, le play-in Tournament aurait eu un rôle fondamental dans le forgeage du mental des joueurs de Miami.

Personne n’attendait Miami à ce stade des Playoffs. Ni même Paul le poulpe ou le Corgi pronostiqueur de folie. Mais pourtant le Heat est là en pleine bourre avec l’envie de bien enquiquiner les Celtics jusqu’au bout, voire aller choper une autre win sur le parquet du TD Garden ce soir. Après celle de mercredi, on attend encore les Floridiens au tournant. Toutes ces victoires récupérées au forceps ne viennent pas de nulle part : après une saison régulière mouvementée, le Heat s’est retrouvé au play-in. Zou, deux victoires pour accrocher les Playoffs et sortir Milwaukee – le meilleur bilan de NBA – par la suite. Ok messieurs, cette fois-ci on a compris. Et comme Erik Spoelstra, on a aussi bien compris les enjeux du play-in pour des équipes de “retardataires” comme le Heat.

« Je sais que le play-in a aidé. Il y a beaucoup moins d’équipes qui font du tanking. Tout le monde s’est battu pour le play-in au cours des deux derniers mois. Chaque match était à voir absolument, et ce dans les deux conférences. Je pense donc que pour la Ligue, c’est probablement la meilleure chose qui se soit produite au cours des dix dernières années. » – Erik Spoelstra, en conférence de presse d’avant-match

Le Heat est l’exemple même du mental d’acier. Les hommes de Spo’ sont de vraies machines quand il s’agit de remonter des écarts ou d’en inventer. Et si vous en doutez, on vous laisse avec cette statistique passée à la TV américaine lors du Game 1 : quand Miami perd de plus de 10 points sur ces Playoffs, l’équipe floridienne a chopé la victoire dans… 71,4% des cas. Les autres équipes, dans seulement dans 19,2% des cas. Plus normal quoi.

