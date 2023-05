En pleine tourmente après s’être montré une deuxième fois avec une arme dans un Instagram Live, Ja Morant risque bien de perdre plusieurs de ses sponsors, dont le géant Nike avec qui il a tout juste sorti sa première chaussure signature. Cette dernière a notamment été retirée du site internet de l’équipementier.

Pratiquement une semaine après la nouvelle vidéo Insta qui a défrayé la chronique, et alors qu’on attend toujours la sanction de la NBA à l’encontre de Morant, Nike commence à prendre ses distances avec la superstar des Grizzlies.

Le géant américain vient en effet de retirer la première signature shoe de Morant – la Ja 1 – de son site officiel (ainsi que de l’application), et ses sneakers ne sont donc plus disponibles à la vente. Une première étape avant de couper les ponts avec Ja ou simple suspension en attendant d’en savoir plus ? On ne va pas tirer de conclusions hâtives tant que les résultats de l’enquête réalisée par la NBA ne sont pas publiés, surtout que Nike est réputé pour soutenir ses athlètes même quand ils doivent faire face à des polémiques extra-sportives. La marque à la virgule avait notamment soutenu Morant en mars dernier après l’épisode de la première vidéo Insta, également avec un flingue à la main.

Néanmoins, le coup de la récidive ne doit pas être apprécié du tout du côté des bureaux de Nike dans l’Oregon, et le retrait des produits Ja montre bien que le partenariat entre Morant et la célèbre marque US a pris du plomb dans l’aile. Il y a à peine quelques mois, Nike a mis fin à sa collaboration avec Kyrie Irving suite à la polémique entourant la promotion d’un film à caractère antisémite, polémique qui n’était pas la première associée à Uncle Drew. Ja Morant était celui qui devait compenser le manque à gagner après l’arrêt des produits Kyrie (qui rencontraient un grand succès), au lieu de ça il risque lui aussi de voir sa collaboration avec Nike s’arrêter.

Clairement, ce serait un énorme gâchis au vu de son potentiel marketing…

