Adhérent très régulier au top 10, Ja Morant régale tout le monde avec ses dunks venus de l’espace. Et forcément, ça attire l’œil de la NBA qui a décidé de vérifier si Ja était bel et bien humain et pas un extraterrestre.

Monsieur Top Ten ne veut pas atterrir et continue de faire des victimes dans les airs. Auteur d’un dunk complètement fou face aux Pacers dimanche, Ja Morant a affolé les réseaux et a atomisé ce pauvre Jalen Smith. Quand on explose le cercle sans cesse, ça peut élever des questions. En effet, le meneur des Grizzlies a eu droit à un contrôle anti-dopage. Encore.

Si l’on en croit le marsupilami de Memphis, il s’est fait tester le lendemain de la victoire des siens à Indianapolis, où il a claqué son énorme poster. C’est déjà la septième fois cette saison qu’il doit passer par la case anti-dopage selon lui.

been drug tested like 6 times this season . walked in the arena & found out i got another one today 😂🙄😒 — Ja Morant (@JaMorant) January 17, 2023

Le meneur qui tourne à 27,5 points et 8 passes de moyenne cette saison semble donc payer ses capacités athlétiques hors-normes, mais il n’est pas le seul à être confronté à ce genre de situation. Rappelez-vous Donovan Mitchell, qui s’était fait tester après son match à 71 points.

Pour rappel, la Ligue et le syndicat des joueurs ont instauré quatre contrôles anti-dopage (2 pendant la régulière, 2 pendant les Playoffs), qui doivent tomber aléatoirement. Ja Morant en serait déjà à 7, c’est dire la dinguerie du bonhomme.