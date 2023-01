Après avoir manqué les derniers matchs des Clippers à cause d’un pépin aux ischio-jambiers, Paul George a fait son retour cette nuit face aux Sixers. À l’issue de la nouvelle défaite des siens, PG13 a pris la parole dans les médias pour alerter ses coéquipiers de l’urgence de la situation.

En s’inclinant à domicile face aux Sixers d’un Joel Embiid (41 points) toujours aussi intenable, les Clippers ont encaissé leur huitième revers en dix rencontres. Une situation qui ne convient évidemment pas à Paul George, qui n’y est pas allé par quatre passages secrets de la Crypto.com Arena pour tenter de remobiliser son équipe pour les matchs à venir.

“Ce que je veux dire, c’est que c’est maintenant (qu’il faut montrer un sentiment d’urgence). On a pris du retard avec les blessures, les compositions d’équipe (qui changent), les gars disponibles et indisponibles. L’urgence commence maintenant. Nous allons devoir commencer à jouer avec un certain désespoir” – Paul George, sur la situation des Clippers (via ESPN)