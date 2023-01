Battus cette nuit à Minnesota (128-115), les Clippers étaient en back-to-back et avaient donc une bonne raison pour se cacher derrière une nouvelle piètre performance. Kawhi Leonard et Paul George n’ont d’ailleurs pas joué, mis au repos après avoir beaucoup donné la veille à Denver. Belle ambiance à Los Angeles, le projet cartonne.

Y’a un moment, faut dire les choses noir sur blanc.

Et cela pouvait se lire, ce vendredi soir, lorsque l’information tombait de la part de Ohm Youngmisuk, reporter de chez ESPN.

Des réactions de consternation, de la part des fans comme des simples observateurs sur les réseaux sociaux, en voyant ceci.

Paul George and Kawhi Leonard are out tonight against the Wolves. — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 7, 2023

Kawhi Leonard et Paul George mis au repos, car en back-to-back, donc protocole à respecter et pas de modèle à changer.

Pas de route à modifier, même en étant sur 4 défaites de suite.

Pas de route à modifier, même en ayant offert une affreuse performance le jeudi soir à Denver.

Reprenons les choses dans l’ordre, afin de ne pas tout mélanger. Blessé récemment, Paul George était en quelque sorte préservé par les Clippers, qui veulent éviter que leur ailier se refasse mal sachant que l’objectif est d’être en forme au printemps prochain. Concernant Kawhi Leonard, depuis le début de saison la franchise a été claire comme pour le cas John Wall, on évite les back to back.

Sachant qu’on a aucune info médicale, vu de l’extérieur il nous manque certainement des éléments concrets pour mieux juger. Et c’est un fait réel, on ne peut que “supposer” de notre côté. Peut-être que Kawhi et PG ont tous les deux eu un pépin qui a fait que leur soirée ne pouvait être comptée à Minnesota, seulement 24h après avoir joué à Denver.

Enfin, “joué“. C’est un grand mot.

Défoncés par les Nuggets, Kawhi Leonard a trottiné 18 minutes pendant que Paul George en a fait de même pendant 14 minutes ce jeudi soir.

Ce n’est pas une exagération, c’est un fait. Ni l’un ni l’autre ont joué en deuxième mi-temps face à Nikola Jokic et compagnie, donc on parle bien d’une trottinade.

Et c’est là que les réactions ont explosé, et que les sentiments sont vifs dans la communauté des Clippers : c’est quoi ce merdier ?

Alors que la victoire à Toronto fin décembre était remplie d’espoirs, notamment de par la présence et le sérieux des cadres, les hommes de Tyronn Lue ont fait 2 pas en avant et 3 pas en arrière. On titrait d’ailleurs en ce sens, suite aux 4 défaites de suite des Clippers. Et ce qu’on attendait, au minimum ? C’était un peu de réponse à Minnesota, chez des Wolves orphelins de Karl-Anthony Towns. Chez des Wolves qui ont vu Anthony Edwards et Naz Reid les quitter pendant la rencontre.

On attendait un minimum de responsabilité, de combativité, d’exemplarité montrée par les leaders, en dépit de toutes ces éventuelles contraintes physiques.

Et bien non, rien de cela.

Dans la continuité du mode Club Med auquel nous avons tous été habitués depuis maintenant suffisamment longtemps, les Clippers ont annoncé que ni Kawhi ni Paul George ne joueraient, et ce qu’on a vu sur le terrain était une atrocité de basketball. Crédit pour les Wolves d’un excellent duo Russell – Gobert, ils ont fait le travail à domicile.

Mais honnêtement ? Ce n’était même pas nécessaire que la franchise de Los Angeles fasse le déplacement, quand on a vu la manière avec laquelle cette défaite a eu lieu.

Quand vous êtes à un low point de votre saison, que vous êtes en manque de repères, que vous enchaînez les défaites et que vous avez fait n’importe quoi un soir de match : la moindre des choses le lendemain, c’est de se pointer sur le parquet.

On ne parle même pas de règle ou d’amendement incontournable, on parle juste de leadership, de conscience collective, d’être droit dans ses pompes lorsqu’on parle de viser le titre, et de ce désir de montrer un peu de volonté et d’abnégation face à la difficulté. Ce que bien des équipes font cette saison, sans chercher d’excuse ni reposer ses cadres. Comment regarder un Kevin Durant de 34 ans, se défoncer pour les Nets en retour de rupture du tendon d’Achille, évoluer à un niveau de MVP, ne louper qu’un seul match cette année, avec l’armoire à trophées qu’il a, et mettre des garçons comme Kawhi et Paul George dans la même discussion ?

On n’est pas du tout dans les mêmes sphères, qu’on aime ou non KD. Et des exemples comme lui (hello LeBron), il y en a d’autres.

Cette nuit, les Clippers ont enchaîné un 5ème revers de suite, et cela n’a pas semblé déranger trop de monde. On nous parlait de l’équipe la plus profonde de toute la NBA, visant le titre et prête à détrôner tout le monde ? On est en fait sur le même cirque, sans la moindre continuité, avec du repos donné en abondance et aucun signe de progression.

Oui, les mots sont durs, mais le sentiment est bien là : les Clippers se foutent de la gueule du monde, et de leurs fans en premier lieu.