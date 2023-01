Les Clippers ont concédé une nouvelle défaite sur le parquet des Nuggets cette nuit. C’est la quatrième de suite, une bien mauvaise série pour commencer 2023. Le souci ? Et bien… tout le monde est présent. Kawhi Leonard et Paul George ont réintégré le groupe à plein temps, mais les succès ne s’enchaînent pas. On fait quoi maintenant ?

Sale mood à Los Angeles, et cette phrase est peut-être – pour la première fois dans la saison – plus vraie chez les Clippers que chez les Lakers, qui eux ont réalisé un joli début d’année civile en matière de basket. Revenons au sujet initial, à savoir que ces Voiliers ont encore ramassé une défaite cette nuit à Denver. Après avoir également perdu chez les solides Celtics et les séduisants Pacers mais également face au Heat à la maison, ça commence à faire beaucoup.

Leur dernière victoire ? Les Raptors, au Canada de surcroit. Un joli succès, plein de maîtrise, qui nous avait donné pas mal d’espoir quant au potentiel de match référence sur lequel baser la grosse deuxième partie de saison. Paul George avait assuré au scoring, Kawhi avait montré qu’il préchauffait bien comme il faut. Les deux stars ont également pu compter sur une équipe efficace dans tous les aspects du jeu. Bref, de l’encourageant…

…Qui n’aura malheureusement que trop peu duré. L’équipe de Tyronn Lue n’a toujours pas la bonne recette pour réellement aller de l’avant. On parlait juste au dessus d’un momemtum, c’est bien là tout le problème de cette équipe, qui propose de belles choses un soir pour tout oublier le jour qui suit.

Prenons l’exemple de ce match contre Denver. Errements défensifs, duo KL – PG très effacé offensivement, rien de trop positif à se mettre sous la dent quand on est fan de cette équipe. En face ? Pas de grande soirée individuelle, juste un collectif plus en place qui plus la dalle. Un souci de volonté ? Sans doute que non, mais des problèmes de jeu certains qu’il faudra régler.

Incapable de vraiment jauger ces Clippers. T’as un peu d’espoir, tu vois une lueur au bout du tunnel grâce à quelques victoires et des performances impressionnantes… … et puis ça rechute. Pas de continuité, y’a aucun momentum, je sais pas quoi en penser. Ultra frustrant. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2023

C’est toute la frustration avec cette équipe. Quand ça marche, tout le monde est important à la réussite globale. En revanche, on cerne un gros souci de leadership quand le groupe n’arrive pas à step up. Personne ne prend la responsabilité offensive pour emmener le tout vers l’avant. L’heure de faire des changements donc ? Peut-être, d’autant plus que les Clippers auraient peut-être envie de se séparer de Robert Covington, un joueur qui pourrait être de bon renfort chez de nombreuses formations de la ligue.

N’oublions également pas que Los Angeles possède encore une trade exception à disposition, et donc l’opportunité de s’attacher les services d’un renfort de choix d’ici février. Dans tous les cas, il faudra trouver la solution au problème de constance de cette équipe, car le jeu proposé actuellement pourra difficilement passer le cap du printemps.

Rien de très glorieux dans le basket cette équipe des Clippers, tantôt très bon, tantôt “meh”. Il faut désormais vite trouver la solution, car les écarts avec le sommet de la conférence Ouest deviennent de plus en plus grand, jour après jour.

