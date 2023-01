Blessé au genou la semaine dernière, le swingman des Spurs a depuis manqué trois des quatre derniers matchs de San Antonio. Nouvelle étape dans le processus de rétablissement ? Vassell devrait désormais subir une opération qui l’écartera des parquets pour un temps encore indéterminé.

Voir son équipe parmi les derniers bilans de la Ligue c’est une chose, mais voir son équipe parmi les derniers bilans de la Ligue ET orpheline de l’un de ses meilleurs jeunes, c’en est une autre. C’est pourtant la dure réalité que vont devoir affronter les fans des Spurs pour les semaines, voire les mois à venir. La raison ? Une opération arthroscopique au niveau du genou gauche pour leur jeune arrière Devin Vassell. C’est en tout cas ce que rapporte le Woj :

Spurs guard Devin Vassell will undergo an arthroscopic procedure on his left knee, team says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 5, 2023

Derrière l’autre baby star de Fort Alamo, Keldon Johnson, Devin Vassell est incontestablement le deuxième meilleur joueur des Spurs cette saison. Troisième saison en NBA pour l’arrière-ailier, et une production statistique qui explose chaque année, de quoi contenter les fans jusqu’ici. En effet, après une saison rookie franchement décevante (5,5 points et 2,8 rebonds de moyenne en 17 minutes), le pick numéro 11 de la Draft 2020 avait déjà bien progressé la saison dernière, prenant même une place de starter en fin de saison en grimpant à 12,3 points et 4,3 rebonds sur l’ensemble de l’exercice 2021-22. Cette saison, Vassell égalait presque Keldon Johnson au scoring du haut de ses 19,4 points par match, tout en tirant à plus de 40% à distance sur 7 tentatives par rencontre.

Si aucune information n’est pour le moment avancée concernant le temps que passera Devin Vassell hors des parquets, on peut tout de même se baser sur le type d’opération pour estimer une timeline de retour. L’arthroscopie du genou est une opération courante pour les joueurs de NBA et de basketball en général, et la moyenne de récupération se situe autour des six semaines (de 4 à 8 pour prendre une fourchette large) mais il se peut qu’une situation catastrophe se produise : ce fut le cas pour Lonzo Ball récemment, et le meneur des Bulls n’a pas posé le pied sur un terrain depuis le 14 janvier… 2022. Pas de panique pour autant, la blessure de Vassell ne semble pas être au même niveau de gravité, et l’arrière a même pu rejouer ce lundi à Brooklyn.