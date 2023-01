Shams Charania nous apprenait hier soir que l’intérieur de Boston, Noah Vonleh, serait envoyé à San Antonio avec du cash. Pas (encore ?) de contrepartie annoncée du côté du Massachusetts mais, en revanche, chez les Texans on apprenait un peu plus tard que c’est… Gorgui Dieng qui avait été sacrifié pour libérer de l’espace dans le cap pour l’ancien joueur de Portland.

C’est bien connu, quand Shams parle, les suiveurs de NBA écoutent. Même quand c’est pour annoncer un mouvement qui implique deux joueurs dont on se souviendra autant dans quelques années que les supporters du PSG se souviendront de Hervin Ongenda. Shams nous révèle donc que c’est dans un premier temps Gorgui Dieng (13 matchs cette saison, 11,6 minutes de moyenne) qui sera coupé pour faire de la place dans le cap de San Antonio, place qui sera utilisée pour accueillir Noah Vonleh (23 matchs à 7,4 minutes de moyenne en 2022-23) en provenance de la East Coast.

The Boston Celtics are trading C/F Noah Vonleh and cash consideration to the San Antonio Spurs, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Spurs will waive Gorgui Dieng to create roster space, sources said.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 5, 2023