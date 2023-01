On l’annonce direct : pas ici qu’on déféquera sur le torse des Clippers. Il y a pourtant de quoi, mais à chaque article son angle et si l’on commence à mélanger l’excellente performance de Rudy Gobert à la bouche ouverte de Tyronn Lue, on va s’emmêler les pinceaux et passer d’une louange aux noms d’oiseaux beaucoup trop sèchement. Ici, ici, c’est RU-DY !

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Je suis monté sur le tracteur

darla dirladada

J’ai fait péter le démarreur

darla dirladada

Et le tracteur n’est pas parti

darla dirladada

Mi-octobre, les joutes NBA sont lancées, Rudy Gobert fait péter son démarreur. Faux départ pour l’intérieur français qui – pour ses grands débuts sous le maillot des Wolves – sort de toutes “ses” discussions. Celles dont il avait pris l’habitude de monopoliser la longueur. Défenseur de l’année ? Beaucoup trop soft. Premier rempart d’une équipe de haut de tableau ? Les Wolves ne sont même pas Top 10. Porte ouverte à toutes les fenêtres. Aucun rempart à l’horizon. Et puis il y a eu cette nuit du 6 au 7 janvier 2023, si rassurante que l’on en parle déjà avec beaucoup de distance. Une nuit de prestige. Un double double-double à l’ancienne : 25 points à 11/15 au tir, 21 rebonds, 2 contres et… +31 de plus/minus ! Victoire tranquilou-bilou 128 à 115, des Clippers vraiment dégueus, Ivica Zubac lamentable, personne ne retient les cinq ballons perdus par Rudy Gobert.

Et les Wolves dans tout ça ? Troisième victoire consécutive, Denver, Detroit et Los Angeles au tapis. Le maire spirituel de Saint-Quentin n’est pas le seul à avoir remis du fioul dans la Nevada. Les 25 points de D’Angelo Russell étaient pour le moins inattendus. Cela fait plusieurs jours que les faiseurs de rumeurs l’envoient aux catre quoins du pays (marrant comme ça l’orthographe). Le All-Star 2019 vient d’envoyer un message à toute la Ligue : il est chez lui à Minneapolis. Bon en vrai pas du tout. Une performance ne veut rien dire, il est peut-être même déjà dans l’avion en direction du 7e du championnat portoricain. Mais globalement, la mâche est de plus en plus fraîche à Minny. Quatorze joueurs ont foulé le parquet cette nuit. Les hommes engrangent de la confiance. De surcroît l’enchaînement Rockets – Pistons sur les deux prochaines rencontres est largement à la portée du groupe de Chris Finch. Puisse la suite leur être favorable. Ou du moins, puissent les Wolves saisir se jeter sur l’opportunité qu’ils ont de rattacher le peloton « Playoffable ».