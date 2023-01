Après plusieurs mois d’absences pour une blessure à la hanche, le vétéran porte-bonheur des Warriors, Andre Iguodala, devrait vraisemblablement faire ses débuts ce samedi pour la réception du Magic. Une info sourcée par… lui-même. Génial. Le MVP des Finales 2015 va enfin rejoindre le groupe de Steve Kerr pour essayer de tracer une meilleure deuxième moitié de saison à San Francisco.

Les problèmes des Warriors sont enfin réglés ! Le staff de Golden State a obtenu l’accord de la maison de retraite, et Andre Iguodala va pouvoir réintégrer la Dub Nation. Plus de soucis à se faire concernant le classement donc, le grigri infaillible de la Baie est tout proche du retour. Plus rien ne peut arriver. We Believe, comme disaient les jeunes en 2007. Alors, à quand le retour tant attendu ? À demain, si tout se passe comme prévu. En effet, les Warriors reçoivent le Magic d’Orlando ce samedi, et Iggy nous a personnellement annoncé qu’il serait de la fête. Bon, pas vraiment “personnellement”, mais il l’a dit dans son podcast Point Forward en compagnie d’Evan Turner.

Golden State’s Andre Iguodala announces on his Point Forward podcast with Evan Turner that he will make his season debut on Saturday vs. the Orlando Magic. pic.twitter.com/nSxlJBDBWZ — Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2023



À l’instar d’Udonis Haslem, Andre Iguodala compte parmi les doyens de la Grande Ligue, les darons, ceux qui font aujourd’hui autant office d’assistants coachs que de joueurs, voire carrément plus pour certains. Mais le vieil ailier peut encore apporter au terrain. S’il n’a pu jouer que 31 rencontres la saison dernière, Iggy occupait pendant celles-ci une place de choix avec 19,5 minutes par match, à plus de 37 ans (on ne sait pas si lui aussi s’inspire de la routine de LeBron, mais ça a l’air de mieux marcher que pour Haslem). Bref, Andre va bientôt fêter ses 39 balais mais semble vouloir souffler ses bougies sur le terrain.

Pour le moment, les Warriors sont toujours en difficulté, pointant à la 8e place de la Conférence Ouest dans l’attente des retours de Stephen Curry et Andrew Wiggins. Alors si les arbitres autorisent les béquilles sur le terrain, Dede Iguodala devrait pouvoir assurer un intérim sympa dans la baie de San Francisco.