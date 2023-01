WTF : les Hornets explosent les Bucks 138-109, c’est donc ça le Multiverse ?

Bravo aux fins limiers qui avaient prédit le blowout des Bucks à domicile par les Hornets, là c’est du « Nostradamus level ». On tient sans aucun doute le match de plus improbable de la saison pour le moment, et même Panzani pense à délocaliser son naming du mercredi au vendredi.

Attendez, qu’est-ce qui vient de se passer là ? C’est une hallucination… collective *rires du grand monarque* ! Enfin, ce doit en être une. On a cru que la 3e meilleure défense de la NBA avait mangé 138 pions à domicile par la pire attaque de NBA. Ouai, une hallucination collective. Mais comme on a une conscience professionnelle, on va checker histoire de ne pas manquer un bout d’histoire…

Ah si, Milwaukee a bien pris 138 piqûres de frelons sur la gueule. Et on va commencer par le commencement : 28 à 51 dans le premier quart, les Hornets égalisent le record All-Time des Warriors 2018-19 au scoring sur un seul quart-temps. À l’époque, c’était contre un Denver moyen moyen et encore moyen défensivement. Cette nuit, Charlotte l’a fait contre Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez. Tout est normal.

The Hornets dropped 51 POINTS in the first quarter in Milwaukee 😳 That ties the NBA record for the most points in a quarter by a team in NBA history. 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/wc2vtYNlA0 — NBA (@NBA) January 7, 2023

Des deux côtés du terrain, la bande de Daims a fait acte de présence, rien de plus. La défense a posé un jour de RTT pour bouffer la galette des rois tranquille, et Mike Budenholzer n’a pas été prévenu. Giannis, lui, a fait le minimum syndical : 9 points, seulement 7 tirs tentés et à peine 22 minutes à traîner ses guiboles sur le parquet avant de filer au vestiaire. Moins de 10 unités pour le Greek Freak, c’est une première depuis… 2020.

First single digit scoring game for Giannis Antetokounmpo since December 29, 2020. First single digit scoring game in a loss since December 22, 2018. Both games in Miami. Also, first game without an assist since February 8, 2021. — Harris Stavrou (@harris_stavrou) January 7, 2023

Le meilleur scoreur chez les gars du Wisconsin ? Bobby Portis, qui profite de la sortie anticipée de ses compères pour noircir un peu la feuille (19 points et 12 rebonds). Mais on est (très) loin des 39 pions de Terry Rozier. En effet, si l’essaim de Charlotte s’est envolé si rapidement, c’est en grande partie grâce à Scary Terry et ses 17 points dans le premier quart, mais aussi car Mason Plumlee a enfilé la tenue de chantier dans la raquette (15 rebonds, soit… plus que tous les starters de Milwaukee ensemble). Tiens, c’est marrant de faire un chantier quand on est un Maçon.