Julius Randle brille à Toronto : 32 points et 11 rebonds, les Raptors au tapis, Pascal Siakam aussi

On pensait avoir atteint le point de non-retour. Que Julius Randle et les fans des Knicks ne se réadresseraient plus jamais la parole. Que le fils du poste 4 devrait changer de collège et sa femme de mari. C’était en fin de compte présomptueux et mal calibré. Une simple période noire. Cette nuit – comme depuis plusieurs semaines – tout est redevenu rose. Vive les Knicks. Vive leur franchise player.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Se remettre avec son ex après un an de coupure, très con ? Bien moins qu’après une ou deux semaines. C’est réfléchi. Pensé pour l’avenir. Chacun a eu le temps de panser ses plaies. On remet ça, pour le meilleur et moins de pire.

Pour la faire plus courte et sans métaphore lourdote à comprendre au réveil : Julius Randle a uriné sur les Raptors. Une feuille de match totalement « All-Starisable » à 32 points à 6/11 à 3-points et 11 rebonds, et un plus/minus POSITIF avec +2. Si on insiste sur le « positif », c’est qu’au-delà des stats brutes, Julius a parfaitement contribué à la victoire des siens. Super important de le souligner au sortir d’une période vraiment pas simple pour lui. On l’a longtemps qualifié de « boulet ». Beaucoup – s’ils en avaient eu le pouvoir – auraient déchiré son contrat. Presque toute la fanbase des Knicks a milité pour son départ via un trade. Cette nuit, Jouliousse a fait GAGNER New-York. « Gagner », vous entendez !? C’est moche de le prendre en contre-exemple mais Jalen Brunson par exemple : 26 points et 8 assists pour un plus/minus de -15. On n’ose moins se prononcer sur la qualité globale de sa rencontre. Et puis pour l’anecdote fine de sens qu’on ne sait pas trop comment interpréter, Evan Fournier a terminé la partie avec le meilleur plus/minus des Knicks de… +23 en 12 minutes de jeu. L’a été bon sur son temps de jeu hein, acharné en défense, mais pas aussi central dans le jeu que Julius Randle. Le poste 4 des Knicks a complètement lessivé Pascal Siakam dans un duel indirect entre deux candidats All-Stars. Mention spéciale à Quentin Grimes et Immanuel Quickley pour leur approche défensive du Camerounais. “Seulement” 18 points à 4/14 au tir, 13 rebonds et 5 ballons perdus. Pas franchement la feuille de match dont rêve un père pour sa fille.

Et maintenant, on fait quoi ? On se pose et on apprécie les neuf derniers matchs de Julius Randle. Pas un seul en-dessous des 25 points. Seulement une soirée sans les dix rebonds. Quatre victoires en cinq rencontres. Impossible de le penser titulaire au match des étoiles, la faute à quatre « forwards » boulimiques en les personnes de Jayson Tatum, Joel Embiid, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo. Mais s’il n’est pas invité sur le banc, avec des Knicks 6e d’une Conférence Est bien relevée, on pourra tous tranquillement s’assoir autour d’une table, commander un aligot à l’ancienne, et parler scandale.