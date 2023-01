It’s Dame Time ! Ah bah non, pas ce coup-ci. Cette nuit à Indianapolis, on était plutôt sur un Choke Time pour les Blazers. Après un match assez… étrange, Portland a complètement craqué dans les dernières minutes de la rencontre, laissant ainsi les Pacers prendre la victoire à la maison.

Zéro. Zéro comme le numéro de Damian Lillard, héros des Blazers dans les situations désespérées ? Non. Zéro comme le nombre de tirs rentrés par la bande de l’Oregon dans les six dernières minutes du match. Nada, que tchi, rien, pas un pauvre shoot. Seulement deux lancers rentrés par Dame au milieu d’un run 15 à 2 des Pacers. Alors non, le mot craquage n’est pas de trop. Zéro pointé, comme la note de match du meneur des Blazers.

Atrocité de moneytime de la part des Blazers, même pas envie de parler de Lillard c’était triste au possible. https://t.co/MQzfNOrHAj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 7, 2023

Ah si si, ici on va en parler. 19 points pour le Sub Zero, le tout à un abominable 7/24 au tir dont 1/8 du parking. Ajoutez à ça une cible de la taille de la côte Ouest sur la tête dès que les fermiers Pacers avaient le ballon (très ciblé par l’attaque), et vous obtiendrez un cocktail étonnant de médiocrité. Bon, maintenant qu’on a vidé le chargeur, distribuons quand même les bons points aux rares qui en méritent. D’abord, à Jusuf Nurkic, qui fera demain l’objet d’une plainte déposée par Myles Turner pour harcèlement dans la peinture et racket aggravé sous les cercles (19 rebonds du Bosnien). On aurait aimé qu’il rentre ses tirs, mais on ne peut pas tout avoir. Ensuite, Josh Hart, son premier (et seul) complice. 12 points à 4/4 au tir, 10 rebonds et 8 assists, avec en prime un poster sur le pauvre Chris Duarte. Match très sympa malgré la défaite. Etpicétout.

Même côté Pacers, pas d’immense fierté si ce n’est celle de la remontada en fin de match. Comme évoqué précédemment, Myles Turner s’est fait bully pendant 42 minutes sous le panier, et si Thérèse la Bretonne a su se réveiller dans les derniers instants avec une bonne gestion du clutch time et des palets (bretons du coup) distribués aux copains, le 5/15 au tir dont 3/10 à 3-points est bof bof. Encore une belle intensité en revanche du côté de Bennedict Mathurin. Le rookie continue d’impressionner en sortie de banc.

Bref, une fin de match à oublier pour les Blazers avant d’aller toquer à la porte des Raptors dimanche soir. Parce qu’à moins que la Ligue ait prévu une bataille de boules de neige pour départager les deux franchises, ce genre de spectacle – si répété – risque d’agacer coach Billups.