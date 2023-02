Cette nuit, Damian Lillard a encore cassé les Internets en marquant 71 points contre les Rockets. Encore ? Le mot est bien choisi puisque c’est la… cinquième fois que le meneur des Blazers atteint la barre des 60 pions dans sa carrière. Seuls Wilt Chamberlain (32) et Kobe Bryant (6) ont fait mieux dans l’histoire des pyromanes de la NBA.

71 points.

Soixante-et-onze points.

Actuellement, seul Donovan Mitchell peut réaliser la violence de ce chiffre parmi les joueurs actifs de la Grande Ligue. On parle de la huitième meilleure performance au scoring de l’histoire de la NBA derrière Wilt Chamberlain (5 fois), Kobe Bryant et David Thompson. Mais là où ça devient flippant, c’est que ce qu’il s’est passé cette nuit au Moda Center est tout sauf une anomalie.

Cette zone où rien ne peut lui arriver, Dame la connait par coeur. Il y est déjà rentré à de nombreuses reprises. La barre des 60 points ? Il l’a brisée cinq fois lors de ses 758 matchs NBA en carrière. C’est plus que LeBron James, Shaquille O’Neal, Stephen Curry, Larry Bird, Magic Johnson, Bill Russell et Kevin Durant… réunis ! Et tout cela a même eu lieu en moins de quatre ans.

Depuis la création de ce site en 2012, année de la Draft de Damian Lillard par les Blazers, on a pu suivre toutes les dingueries du natif d’Oakland et écrire sur tous ses exploits plus fous les uns que les autres. Alors revenir sur les cinq plus gros coups de chaud de Dame en NBA, c’est aussi revivre des grands moments de l’histoire de TrashTalk. Préparez un grand verre d’eau plein de glace, c’est parti !

# 8 novembre 2019 : 60 points contre les Brooklyn Nets

Les statistiques de Damian Lillard : 60 points, 4 rebonds, 5 passes décisives, 19/33 au tir, 7/16 de loin, 15/15 aux lancers.

La première fois, c’est toujours spécial. Même si la défaite (115-119) vient un peu gâcher la fête, Dame n’avait jamais réalisé un tel carton offensif. Difficile de reprocher quoi que ce soit au numéro 0 qui s’est littéralement battu jusqu’à la dernière seconde avec un tir primé au buzzer du dernier quart-temps pour arrondir sa feuille de stats à 60 points. Le duo Kyrie Irving – Spencer Dinwiddie (67 points à eux deux) s’impose en Oregon mais le public du Moda Center acclame son champion. Trop souvent esseulé dans sa carrière, Lillard ne rendra jamais les armes. Les fans sentent bien que ce n’est pas la dernière fois que leur protégé s’aventurera dans des territoires aussi inexplorés par l’homme.

L’article TrashTalk, pour revivre le match dans les conditions du direct

#20 janvier 2020 : 61 points contre les Golden State Warriors

Les statistiques de Damian Lillard : 61 points, 10 rebonds, 7 passes décisives, 17/37 au tir, 11/20 de loin, 16/16 aux lancers.

Cette fois, impossible de laisser la victoire en route. Moins de trois mois après sa montée de fièvre contre Brooklyn, D.O.L.L.A. remet ça face aux Warriors de… Alec Burks et Eric Paschall. En l’absence des Splash Brothers (blessés), le meneur des Blazers va donner une leçon de shooting à Golden State. Impérial aux lancers-francs, il enquille 11 tirs du parking et assure un double-double prolifique grâce à ses 10 rebonds récupérés l’air de rien. Dame bat de nouveau son career-high et en profite pour établir un nouveau record de points lors du MLK Day. C’est la première fois qu’un joueur marque 60 points ou plus en envoyant au moins 10 tirs primés. La deuxième fois ? Ce sera toujours lui, et la performance ne date que d’il y a quelques heures.

L’article TrashTalk, pour revivre le match dans les conditions du direct

# 11 août 2020 : 61 points contre les Dallas Mavericks

Les statistiques de Damian Lillard : 61 points, 5 rebonds, 8 passes décisives, 17/32 au tir, 9/17 de loin, 18/18 aux lancers.

On replace rapidement le contexte. La saison 2019-20 vient de reprendre dans la bulle d’Orlando après une longue pause de plusieurs mois due au COVID. Certains joueurs arrivent totalement hors de forme et d’autres ont même refusé de venir. Damian Lillard, lui, est bien là, et il est déterminé à qualifier ses Blazers en Playoffs malgré une saison difficile. Incandescent dans cet environnement hermétique sans public, il enchaîne les performances pour essayer de porter Portland dans le Top 8 de la Conférence Ouest. Le meilleur exemple, c’est évidemment cette pointe à 61 points face aux Mavericks, son troisième match dans les sixties depuis le début de la saison (!!). En première mi-temps, il enchaîne trois shoots du parking de suite pour donner le ton. Rebelotte au retour des vestiaires avec un record de points égalé au bout des 48 minutes. Luka Doncic est incapable de répondre et les Oregonians se hissent enfin à cette fameuse huitième place. Malheureusement pour eux, une blessure à l’abdomen va couper Dame dans son élan de pyromanie. Le point guard reviendra quand même pour affronter les Lakers en Playoffs en serrant les dents. Malgré un premier acte héroïque, Portland sera finalement éliminé en cinq manches face aux futurs champions et Lillard passera sur le billard pour se soigner après une saison historique.

L’article TrashTalk, pour revivre le match dans les conditions du direct

# 25 janvier 2023 : 60 points contre le Utah Jazz

Les statistiques de Damian Lillard : 60 points, 7 rebonds, 8 passes décisives, 21/29 au tir, 9/15 de loin, 9/10 aux lancers.

Flashforward, trois ans plus tard. Non pas que le sniper ait chômé entre temps, mais on ne plante pas 60 pions tous les quatre matins. Agacé par les résultats de son équipe et des rumeurs persistantes à son sujet, Dame tient à mettre les choses au clair. Dommage pour le Jazz, cela tombe sur eux et ce n’est pas sans douleur. 60 pions à 21/29 au tir et 9/15 du parking, la propreté incarnée et une victoire importante face à un adversaire direct au classement. On commence à avoir l’habitude mais c’est toujours aussi impressionnant de voir que la distance est une valeur subjective et que le meneur-rappeur pourrait continuer de marquer à 10 mètres dans son sommeil, avec une main dans le dos et une soufflerie hasardeuse autour de lui. À 32 ans, il réalise sa meilleure saison sur le plan offensif. Encore meilleure que celle de 2019-20. On aura dû se douter que ce n’était pas fini…

L’article TrashTalk, pour revivre le match dans les conditions du direct

# 26 février 2023 : 71 points contre les Houston Rockets

Les statistiques de Damian Lillard : 71 points, 6 rebonds, 6 passes décisives, 22/38 au tir, 13/22 de loin, 14/14 aux lancers.

On en vient donc au point culminant de cette liste, sa première percée à la table des joueurs à avoir un jour scoré 70 points ou plus dans un match. Fort de son statut de nouveau vainqueur du 3-Point Contest, Dame voulait certainement prouver aux derniers réfractaires (il en reste encore ?) que son titre n’était pas usurpé. Et qui de mieux que les Rockets aka l’une de ses victimes préférées, pour ce faire ? Pas besoin d’envoyer une prière au buzzer cette fois-ci, Lillou a le match bien en main. Déjà 41 points et 8 ficelles de la buvette à la mi-temps, dont un pull up les deux pieds sur le logo central sans que personne ne puisse le taxer de prendre un mauvais tir étant donné le résultat. Une zone de 39 minutes lors de laquelle le franchise player de Rose City était tout simplement inarrêtable. Le coup de tampon ultime sur la carrière de l’un des plus grands shooteurs de tous les temps, quelque soit l’issue de la saison de Portland. Donovan Mitchell avait retourné la NBA en scorant 71 points en jouant 50 minutes, Dame n’a même pas eu besoin de prolongation et a passé 11 minutes de moins pour rendre hommage à la Saône-et-Loire cette nuit. Le meilleur scoreur de l’histoire des Blazers a encore changé de dimension et a conforté un peu plus sa place dans le classement des joueurs les plus kiffants de sa génération.

L’article TrashTalk, pour revivre le match dans les conditions du direct

Most points in a game in @Trailblazers history: 71 – Damian Lillard

61 – Damian Lillard

61 – Damian Lillard

60 – Damian Lillard

60 – Damian Lillard

59 – Damian Lillard#NBA | #RipCity pic.twitter.com/IOaK4xG1yy — Basketball Reference (@bball_ref) February 27, 2023

C’est toujours la même recette. Un commentateur qui arrive à se contenir quelques minutes, le débit qui s’accélère au fur et à mesure, et qui finit avec une chemise déboutonnée inondée de sueur à force de s’extasier devant des tirs à 14 mètres du cercle qui font filoche. On finira juste en rappelant que Damian Lillard n’a que 32 ans et on se donne donc rendez-vous dans quelques semaines pour venir mettre à jour cette liste.

Source texte : NBA Stats, ESPN Stats, Basketball Reference, StatMuse