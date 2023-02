C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Isiah Thomas !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Isiah Thomas. L’homme qui a dit stop à la domination des Celtics, à la domination du Show time des Lakers. L’homme qui a repoussé le plus possible l’avènement de Michael Jordan. Celui dont le caractère et le jeu dur lui ont fermé les portes de la Dream Team. Isiah Thomas ? Le général en chef des meilleurs Pistons de l’histoire, de la meilleure équipe de NBA pendant deux ou trois ans. Autour de lui évidemment des joueurs, sans blague, pas n’importe lesquels, sans blague. Joe Dumars, Vinnie Johnson, Bill Laimbeer, Dennis Rodman, Rick Mahorn, Mark Aguirre et tant d’autres, qui ont aidé IT (le vrai) à porter très haut les couleurs des Bad Boys et dont on va donc parler dans cette vidéo.

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier, action, moteur, ça tourne.