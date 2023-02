Michael Carter-Williams s’engage donc avec le Magic après deux saisons passées à l’écart des parquets. Rookie de l’année en 2014, MCW n’a jamais eu la carrière que nombreux espéraient au vu de ses débuts dans la Grande Ligue.

La terreur des matchs pre-draft sur NBA 2K14 est de retour, et surprise, et elle se réinstalle à Orlando. Shams Charania de Yahoo Sport a annoncé hier que Michael Carter-Williams a signé un contrat de deux ans au Magic, il terminera donc la saison avec la franchise floridienne, qui décidera de son sort grâce à une team option sur l’année 2023-2024

Free agent Michael Carter-Williams is signing a two-year deal with the Orlando Magic, second year team option, source tells @TheAthletic @Stadium. Carter-Williams spent 2019-2022 with Orlando. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2023

Blessé à la cheville en 2021, MCW s’était fait couper l’année suivante par… ce même Magic. Pour rappel, le Rookie de l’année 2014 avait impressionné la planète orange lors de son… tout premier match en NBA. Le Heat, alors tout frais champion NBA, ne devait faire qu’une bouchée de cette malheureuse équipe des Sixers de Sam Hinkie. Mais c’était sans compter Michael Carter-Williams qui, cette nuit-là, enregistra une performance all-time : 22 points, 12 passes, 7 rebonds et 9 (neuf !!) interceptions, on a connu des dépucelages plus compliqués.

Malheureusement, le meneur ne reproduira jamais un tel exploit. Pire, durant sa carrière MCW a souvent déplu par son manque d’adresse et d’efficacité : seulement 40% au tir et 25% de loin en huit saisons. Cependant, ses années à Philly, et plus tard à Milwaukee, Chicago, Charlotte et Houston ont pu mettre en avant de solides prestations en défense, c’est déjà ça. Cet ajout va en tout cas permettre à la franchise d’Orlando de jouir d’un renfort intéressant pour Markelle Fultz, autre victime collatérale de la reconstruction des Sixers.

Cette année, les Playoffs seront difficiles d’accès pour la franchise de Mickey Mouse. L’occasion pour Jamahl Mosley de donner quelques minutes au meneur, afin d’apprécier ce que peut donner MCW sur un parquet en 2023. Probablement pas grand-chose, mais sait-on jamais.